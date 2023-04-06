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Общество

Нижегородские парламентарии станут использовать опыт Татарстана по оказанию юридической помощи населению

06 апреля 2023 13:33  [433] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Делегация Законодательного Собрания Нижегородской области посетила Татарстан, где ознакомилась с лучшими практиками по оказанию юридической помощи населению. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Согласно информации, в состав делегации от регионального парламента вошли зампредседателя ЗСНО Денис Бакиев, а также депутаты Владимир Паков и Василий Суханов.

Нижегородские парламентарии посетили Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, IT-парк имени Башира Рамеева, полилингвальный образовательный комплекс "Адымнар – путь к знаниям и согласию". 

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул, что у республики и Нижегородской области уже сложились партнерские отношения: оба региона учатся и перенимают лучшие практики друг у друга.

"Нижегородская область давно является другом и партнером Республики Татарстан. Мы всегда делимся друг с другом своими лучшими наработками. Оказание бесплатной юридической помощи для нас очень важный момент. Сегодня в нашем регионе оказывается больше трети всей бесплатной юрпомощи в ПФО. Мы стараемся делать услуги юристов максимально доступными для обычных людей. В прошлом году наш парламент увеличил финансирование правовых консультаций в 1,5 раза, на 5,5 миллионов рублей. Постоянно расширяются категории получателей помощи. Поэтому опыт Татарстана для нас безусловно представляет большую ценность. Договорились провести еще одну рабочую встречу, но уже на нижегородской земле", - подвел итог встречи заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддерживают внесение изменений в федеральный закон об НХП.

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Теги:
Законодательное собрание Юрпомощь
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