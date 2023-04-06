Свет частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 7 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 7 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Советском районе запланированы масштабные отключения электроэнергии по ряду улиц в частном секторе. С 8:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы Грачевская, Смирновская, Сухореченская, Щепкина, а также дома на ул. Рузаевской № 1-10, 15, 17; ул. Сорочинской № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Сурской № 1-10, 13, 14.

На непродолжительное время - с 9:00 до 10:00 - электричества не будет по адресам: ул. Оранжерейный тупик, 38, 41, 43, 43б, 43а, 45а, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50а, 50б, 50, 58, 60, 58к1, ул. Чачиной, 43, 45, 45, 46А.

В Сормовском районе свет также отключат по нескольким улицам. С 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Восстания и Скосырева, а также по улице Коминтерна в домах № 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199; улице Мокроусова в домах № 2, 4, 6; улице Светлоярской, 25.

В Ленинском районе в пятницу будут обесточены два многоквартирных дома по улице Радио - № 1, где света в них не будет с 9:00 до 17:00, а также в доме №5 - с 9:00 до 14:00.