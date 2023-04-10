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Общество

Делегация Нижегородской области представит туристический потенциал региона на международной выставке в Белоруссии

14 апреля 2023 09:36  [60] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области, возглавляемая замгубернатором Олегом Берковичем, представит туристический потенциал региона на международной выставке "Отдых" в Республике Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Олега Берковича, за последние два года Нижний Новгород заново открылся для туристов. Он также напомнил, что с марта между регионом и республикой Беларусь организовано прямое авиасообщение.

"Мы привезли самую большую делегацию: туроператоры, отельеры, рестораторы. Покажем в миниатюре, дадим послушать и попробовать то, что нужно увидеть вживую", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области.

Дизайн нижегородского стенда на форуме выполнен в виде Пакгаузов — одной из ключевых достопримечательностей города. Ранее этот стенд уже был представлен на международной туристической выставке MITT 2023 в Москве, где получил награду как "Самый креативный". 

Участники и гости выставки "Отдых" смогут ознакомиться с предложениями нижегородских туроператоров, а также полюбоваться изделиями народных художественных промыслов: хохломской и городецкой росписями, казаковской филигранью, нижегородским гипюром. 

В тематической зоне "Нижний Новгород — Молодёжная столица России" звучат диджей-сеты нижегородских исполнителей. Гостей стенда встречают талисманы Нижнего Новгорода — олененок НиНо и дятел Гор. Также все гости выставки смогут принять участие в розыгрыше путешествия в Молодёжную столицу России. 

В рамках программы выставки также состоятся презентации туристического потенциала Нижегородской области и региональных туроператоров. Кроме того, на выставке Нижегородская область представит совместные туристические проекты с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что туроператоры из российских и зарубежных регионов посетили рекламно-информационный тур по Нижнему Новгороду.

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Теги:
Белоруссия Туризм
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