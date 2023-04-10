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Общество

Более 2700 нижегородцев прошли обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров

14 апреля 2023 14:34  [2] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 2700 нижегородцев прошли обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров с момента ее старта – за 25 лет. 
Обучение в рамках Президентской программы в регионе ведется на базе Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского архитектурно строительного университета, Высшей школы экономики. На обучение своих сотрудников отправляют крупнейшие предприятия и компании региона.

Исследование аналитического центра при Правительстве РФ показало, что при реализации проектов выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров 60% организаций получило прибыль, а 40% сократило издержки. В исследовании участвовали более 1,6 тысячи респондентов из 63 регионов России, проходивших подготовку по Президентской программе в 2019-2022 учебных годах. Практически каждый третий специалист полностью реализовал свой проект, который разрабатывал в процессе обучения.

В ходе выполнения проектного задания 28% респондентов смогли привлечь инвестиции в свою организацию, в том числе 13% — на сумму свыше 10 млн рублей. Пятая часть респондентов (20%) отметила, что удалось создать новые рабочие места. Всего за три года в ходе реализации проектов респондентов было создано около 3,2 тысячи рабочих мест.

"За время действия программы обучение в разных регионах России прошли более 112 тысяч специалистов, почти 16,5 тысячи человек стажировались за рубежом. Выпускники программы создали более трех тысяч предприятий и свыше 85 тысяч новых рабочих мест. Подготовка в рамках Президентской программы способствует реализации как небольших проектов, так и предусматривающих серьезные и долгосрочные вложения. Показательно, что доля инвестиций в категории "от 10 до 100 млн рублей" постепенно растет, что может свидетельствовать об увеличении масштабов проектов, в которых заинтересовано руководство направляющих на обучение организаций", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. 

В качестве главного результата обучения более 30% респондентов указали новые профессиональные знания; 25% опрошенных отметили, что Программа способствовала развитию новых компетенций; 41% выпускников установили новые деловые контакты. 

"Президентская программа стала настоящим социальным лифтом для жителей регионов: 16 процентов выпускников по итогам обучения получили повышение до руководителя высшего звена, 26 процентов отметили увеличение доходов", - рассказал директор оператора программы — Федерального ресурсного центра Алексей Бункин.

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1998 года. На сегодняшний день в ней принимают участие 62 региона России. В рамках программы руководители высшего и среднего звена, а также собственники бизнеса проходят обучение в ведущих российских университетах на условиях софинансирования из государственного бюджета. Зачисление слушателей происходит по результатам конкурсного отбора в рамках региональных квот.  

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Теги:
Вузы Правительство РФ
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