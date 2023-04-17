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Общество

Нижегородцы смогут отправиться из аэропорта им. Чкалова на майские праздники в Анталью и Минск

26 апреля 2023 09:43  [78] Общество

На майские праздники из нижегородского аэропорта им. Чкалова будут доступны вылеты по 21 направлению, 6 из которых - международные. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, нижегородцы смогут отправиться в Анталью и Минск. Также среди международных направлений значатся Ташкент, Стамбул, Ереван и Шарм-Эль-Шейх.

Внутрироссийское направление включает в себя полеты в такие города, как Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург и ряд других.

Отмечается, что рейсы в Анталью станут выполнять сразу пять авиакомпаний.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта, а на сайте авиакомпаний и у туроператоров возможны покупка билетов и бронирование. 

Ранее сообщалось, что Аэрофлот запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью с 27 апреля.

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Теги:
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