Нижегородцы смогут отправиться из аэропорта им. Чкалова на майские праздники в Анталью и Минск

На майские праздники из нижегородского аэропорта им. Чкалова будут доступны вылеты по 21 направлению, 6 из которых - международные. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Так, нижегородцы смогут отправиться в Анталью и Минск. Также среди международных направлений значатся Ташкент, Стамбул, Ереван и Шарм-Эль-Шейх.
Внутрироссийское направление включает в себя полеты в такие города, как Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург и ряд других.
Отмечается, что рейсы в Анталью станут выполнять сразу пять авиакомпаний.
Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта, а на сайте авиакомпаний и у туроператоров возможны покупка билетов и бронирование.
Ранее сообщалось, что Аэрофлот запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью с 27 апреля.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+