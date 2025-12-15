Межпозвоночные грыжи начали лечить с помощью лазера в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко врачи впервые провели лечение межпозвонковой грыжи с применением лазерной технологии. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
Современный метод, получивший название нуклеопластика, позволяет проводить вмешательство без разрезов — через небольшой прокол на коже. Под контролем рентген-аппарата нейрохирурги с помощью портативного лазера испаряют часть пульпозного ядра межпозвонкового диска.
Благодаря такой процедуре устраняется давление на фиброзное кольцо и нервные окончания, что ведёт к быстрому облегчению боли в спине.
Специалисты подчеркивают: лазерная терапия эффективна только при небольших размерах грыжи и отсутствии разрушения межпозвонкового диска. Поэтому особенно важно своевременно обращаться за медицинской помощью.
Отбор пациентов для бесплатного малоинвазивного лечения проводит консультативная поликлиника НОКБ.
Ранее сообщалось, что врачи-урологи Борской ЦРБ впервые использовали лазерную литотрипсию для лечения пациентов.
