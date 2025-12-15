  1. Политика
15 декабря 2025 13:04 Общество
800 студенческих общежитий по всей стране отремонтируют при поддержке Единой России

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Единая Россия» вместе с активом «Молодой Гвардии» и Минобрнауки ведёт системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов — сейчас они идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий.

«Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем её в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — ещё в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой», — подчеркнул руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта и строительства студенческих общежитий.

В федеральную программу капремонта студенческих общежитий вошли 5 нижегородских вузов. К ним относятся: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. Срок реализации проекта до 2030 года.

Кроме этого, Президент поставил задачу, чтобы по всей стране развивались центры науки и образования. Для этого до 2030 года необходимо построить 25 университетских кампусов. К 2036 году их должно быть 40. Завершён конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые возведут к 2030 году.

В их число вошел нижегородский «НЕЙМАРК». Строительство современного ИТ-кампуса уже идет активными темпами в Нижнем Новгороде. Завершено строительство 18 корпусов. Проведено благоустройство территории. Кампус рассчитан на проживание 1359 студентов.

Проект позволит сочетать обучение студентов и передовые исследования, фокусируясь на актуальных задачах российского бизнеса. В настоящее время реализуется пять образовательных программ, разработанных совместно с крупнейшими компаниями российской ИТ-индустрии: по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, микроэлектронике, информационной безопасности и цифровым технологиям в строительстве. Научные центры и лаборатории кампуса ведут передовые исследования по аналогичным профилям. Также ИТ-кампус ведет переподготовку ИТ-специалистов, уделяет особое внимание поддержке и развитию талантливых школьников, студентов, повышению квалификации педагогов. 

«Для нашего региона включение пяти ведущих вузов в федеральную программу капремонта, а также строительство инновационного ИТ-кампуса “НЕЙМАРК” — это стратегические победы. Эти проекты не просто улучшают быт студентов, их задачи значительно более глубокие и масштабные. Современная научно-образовательная база должна стать точкой притяжения для талантливой молодёжи. И это обязательно скажется положительным образом на экономике всего региона. Наша задача на местах — обеспечить чёткий контроль за каждым объектом, чтобы средства и усилия дали максимальный результат», — отметил руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий по запросу «Единой России» Минобрнауки был разработан стандарт проведения капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой.

«Стандарт отвечает запросу времени, потребностям студентов. Что очень важно, в стандарте отдельно выделена инфраструктура для студенческих семей», — подчеркнул депутат.

Александр Мажуга напомнил, что по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Кроме того, обновлённые стандарты предусматривают обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы говорили о том, что здания необходимо оснастить качественной, хорошей мебелью. Это также сделано. Средства доведены до 23 вузов, оснастили 34 общежития», — сообщил он.
Отдельный блок программы касается обучения сотрудников университетов, вовлечённых в процессы организации и проведения капремонта, рассказал парламентарий. В 2024 году обучение в пилотном режиме провели для подведомственных организаций Минобрнауки РФ, в 2025 году оно стало доступно для всех вузов.

Партия также уделяет особое внимание инфраструктуре образовательных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На 2025–2030 годы запланированы работы по 114 объектам, уточнил Александр Мажуга.

Парламентарий предложил уже с января следующего года сформировать единый перечень объектов, в которых предстоят работы по капремонту. Кроме того, в декабре «Единая Россия» запустит опрос студентов о качестве проведённых ремонтов и тех общежитиях, где обновление необходимо.

Представители Минобрнауки РФ и Минздрава РФ поблагодарили «Единую Россию» за поддержку при реализации программы капремонта студенческих общежитий.

«Хочу поблагодарить «Единую Россию» за поддержку проекта. Минздрав является его активным участником», — сообщил директор финансово-экономического департамента Леонид Шалом.
По его словам, запланированы ремонты таких вузов, как Казанский государственный медицинский университет, Южно-Уральский, Сибирский государственный медицинский университет, Омский государственный медицинский университет и Волгоградский государственный медицинский университет.

Программа мониторинга капремонта студенческих общежитий для «Молодой Гвардии» очень важна, подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

«Она даёт нам доступ в вузы и общежития, чтобы уделять внимание условиям жизни студентов. С 2022 года мы создали более 300 студенческих штабов, из них 76 — в этом году», — сказал он.
Антон Демидов в заключение напомнил, что «Молодая Гвардия» подписала с Минобрнауки РФ соглашение, один из пунктов которого касается мониторинга ремонта общежитий.

