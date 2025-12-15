Нижегородские трамваи №2 продолжат ходить до площади Лядова Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Нижегородские трамваи №2 пока продолжают ходить до площади Лядова, следует из ответа ООО "Экологические проекты" на запрос НИА "Нижний Новгород".

Напомним, что движение трамваев №2 и №21 в очередной раз изменилось 26 ноября в связи с перекладкой путей на перекрестке улиц Ильинской и Маслякова. Они стали ходить только до Лядова. Предполагалось, что по такой схеме они будут курсировать до 15 декабря. Однако, как выяснила наша редакция, планы изменились.

Так, 21-й трамвай вовсе перестал ходить (впрочем, как и трамвай №3). Это связано с начавшейся реконструкцией трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки".

А "двойка" продолжит следовать от Черного пруда до площади Лядова через Белинку.

"Сроки по работам, ведущимся на перекрестке улиц Маслякова и Ильинской, которые изначально должны были завершиться 15 декабря, были скорректированы из-за неблагоприятных погодных условий", - сказали НИА "Нижний Новгород" в "Экологических проектах".

При этом реконструкцию путей на городском кольце, которая ведется по концессии, планируют завершить до конца 2025 года.

"Также обращаем внимание, что на ряде участков городского кольца параллельно ведутся работы другими организациями, они могут повлиять на сроки завершения замены путей", - уточнили в ООО "Экологические проекты".