Политконсультант Роман Пермяков: "Не каждый губернатор удостаивается таких эпитетов от президента" Политика

Политконсультант Роман Пермяков прокомментировал встречу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным.

"Протокольные детали и нюансы порой красноречивее, чем слова. Примечательно, что президент общался с нижегородским губернатором Глебом Никитиным не по ВКС, а очно в резиденции в Ново-Огарево. Это знак особого расположения. Далеко не все губернаторы, даже среди тех, кто в этом году идет на выборы, удостаиваются полноформатной встречи - у Никитина же была возможность поговорить с президентом не только в ходе открытой протокольной части, но и тет-а-тет.

Доклад Никитина президенту получился содержательным - региону, действительно, есть чем похвастаться. За эти 5 лет Нижегородская область все чаще стала звучать на федеральном уровне в качестве передового региона. Пожалуй, самый впечатляющий и наглядный прорыв регион совершил в сфере туризма - некогда закрытый и негостеприимный Нижний Новгород преобразился и стал одним из лидеров туризма России. Использовав фактор празднования 800-летия, Никитин смог привлечь внимание к региону, значительно увеличить бюджет и реализовать масштабные проекты. Так, в рейтинге АСИ по инвестпривлекательности регион совершил рывок с 70-го на 5-е место. Не так давно увеличена в 10 раз площадь ОЭЗ "Кулибин", где сейчас в том числе производится продукция для нужд СВО - регион достойно несёт знамя "кузницы победы", год от года системно наращивая промышленную мощь. Динамичный рост наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве. Регион оказался проворнее всех и максимально использовал инструмент инфраструктурно-бюджетного кредита - это, в частности, позволило привлечь федеральные средства на строительстве двух станций метро. Всего в рамках ИБК правкомиссия одобрила рекордные 107 млрд рублей.

В Нижнем также началось строительство ИТ кампуса мирового уровня - регион оформляет заявку на роль флагмана "новой экономики". Запущен масштабный проект реновации электротранспорта, при этом новые трамваи "Минин" производятся в партнерстве с белорусами. Отдельное внимание Никитин уделил, как он сам отметил, "главному" - поддержке СВО, и здесь регион также считается общероссийским лидером, задающим тренды по самым разным направлениям. Выделить можно военный социальный контракт, представляющий собой всеохватывающий комплекс мер поддержки семей участников СВО, поддержку подшефной территории (Большой Харцызск в ДНР) и деятельность координационного центра "Дома народного единства", который вобрал в себя весь функционал поддержки СВО.

При этом на протяжении всего разговора президент был явно благосклонен к нижегородскому губернатору и демонстрировал высокое погружение в материал доклада. Любопытно, что когда Никитин поблагодарил президента о помощи в строительстве ледового дворца, президент показал свою осведомленность об успехах нижегородского "Торпедо". Резюме встречи от Президента Никитин тоже может смело записать себе в актив, далеко не каждый губернатор удостаивается таких эпитетов - Путин назвал работу губернатора "системной и ритмичной", а результаты работы "очевидно положительными", выразив при этом надежду, что люди поддержат губернатора на выборах. На этом слухи о переходе Никитина в Москву, которые периодически муссировались в телеграм-каналах, официально "всё" - губернатор Никитин с большим политическим гандикапом и кредитом доверия идет на выборы", - рассказал Роман Пресняков.