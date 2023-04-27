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Александр Шаронов: "Поддержка Глеба Никитина президентом России в намерении снова идти на выборы губернатора – главная новость"

04 мая 2023 14:11  [74] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Главной новостью по итогам встречи президента Владимира Путина с Глебом Никитиным стала поддержка главой государства намерения губернатора Нижегородской области повторно идти на выборы", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"Согласен с президентом и поддерживаю выдвижение Глеба Никитина на новый срок. Он зарекомендовал себя как опытный и эффективный руководитель региона. Его губернаторство пришлось на непростой период борьбы с коронавирусом, c беспрецедентными антироссийскими санкциями. При этом Нижегородская область демонстрирует позитивную динамику развития. Экономика региона успешно справляется с вызовами времени, наши показатели выше, чем в среднем по России. К примеру, если в стране в 2022 году валовый внутренний продукт сократился, то в Нижегородской области валовый региональный продукт остался на уровне 2021 года. Да, в нашем регионе очень развит автопром и другие отрасли, которые испытывают сегодня серьезные трудности. Но при этом предприятия военно-промышленного комплекса Нижегородской области сейчас загружены заказами, сельскохозяйственная отрасль в прошлом году побила рекорды урожая", - отметил Александр Шаронов.

"Нижегородская область работает с инфраструктурными бюджетными кредитами, благодаря которым строится метро, большие транспортные развязки. Регион получил серьезное финансирование на беспрецедентную модернизацию электротранспорта. Эти проекты очень нужны нижегородцам! У нас развиваются и создаются новые индустриальные парки – территории опережающего развития в Дзержинске, Сарове, строятся и ремонтируются школы. Мы идем вперед, несмотря на непростую ситуацию, санкции", - сказал Александр Шаронов.

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Теги:
Глеб Никитин
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