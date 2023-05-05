Ольга Щетинина: "Парад у дома ветерана – это возможность еще раз выразить им нашу безмерную благодарность за Великую Победу" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В поселке Идеал Ардатовского округа мини-концерт прошел для двух фронтовиков – Ивана Ивановича Соснова и его соседа Ивана Федоровича Сучкова. Представители администрации, местного отделения партии, волонтеры вместе с артистами поздравили ветеранов с Днем Победы, вручили им цветы и подарки со словами благодарности и теплыми пожеланиями.

Иван Федорович Сучков освобождал от фашистов русские, польские, немецкие города. Победу встретил в Дрездене. Это радостное известие ему, стоящему на посту, сообщил командир части. Вспоминает, что от счастья сиял и кричал: "Ура! Победа! Победа! Победа!". Незабываемым для него был и салют в этот победный майский день. После войны служба для Ивана Сучкова не закончилась – его отправили в Литву учиться на командира отделения, а затем на Дальний Восток. Служил на Курильских островах и к мирной жизни вернулся через четыре года. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией".

Иван Иванович Соснов был призван в армию в январе 1944 года. Служил во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Станиславской областях. Рассказывает, что известие о Победе застало его в засаде, радости не было предела. Но домой вернулся только через несколько лет – после войны боролся с бандеровцами на Западной Украине.

"Сейчас, даже трудно представить, что пришлось пережить вашему поколению. Какие испытания выпали на вашу долю! Только беззаветная любовь к родной земле, своим близким, чувство ответственности за грядущее поколение помогли вам победить в той страшной войне. Ваше мужество не позволило отступать, и вы победили! Спасибо за то, что подарили нам жизнь!", - поздравил героев Георгий Жданкин, глава местного самоуправления Ардатовского округа.

Артисты Дома культуры исполнили для героев песни и стихи. Прозвучали любимые композиции "Где же вы теперь, друзья-однополчане", "Прощание славянки".

Праздничным концертом с исполнением песен военных лет и вальсом Победы поздравили Елисея Евстигнеевича Кочкина - единственного участника Великой Отечественной войны, проживающего в Тонкинском округе. Он служил в снайперской роте, был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В мирное время Елисей Евстигнеевич трудился бригадиром в колхозе, был председателем совета ветеранов. В июне ветерану исполнится 97 лет. Он и сейчас по-прежнему занимается активной общественной деятельностью и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Персональные парады Победы в честь героев Великой Отечественной войны Марии Матвеевны Соловьевой и Михаила Николаевича Фекина прошли в селе Ямново и деревне Селищи городского округа город Бор. Поздравить героев приехали глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" городского округа Алексей Боровский и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов.

Марии Матвеевне Соловьевой в августе этого года исполнится 100 лет. Она коренная жительница д. Селищи Ямновского сельсовета. Когда началась война, юная Маша вместе с жителями деревни рыла противотанковые рвы, а через год, в июне 1942-го, ушла добровольцем на фронт. Служила в Заполярье, в войсках связи. Всю войну, до самой Победы, воевала на Карельском фронте. Награждена орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Германией", "За оборону Советского Заполярья".

Михаил Николаевич Фекин уроженец Ямнова. Отсюда 17-летним в 1943-м ушел на фронт. Младший сержант Фекин воевал на 3-м Украинском фронте, прошел всю Польшу и Германию. Служил в 135-м штурмовом авиационном втором Краснознаменном Витебском полку. Летал на истребителе ИЛ-2. На его счету – более 50 боевых вылетов.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Праги" и другими. После демобилизации в 1951 году вернулся в родное село, поднимал хозяйство, участвовал в электрофикации села.

Торжественным маршем перед ветеранами прошел юнармейский отряд Ямновской основной школы. В исполнении артистов ЦК "Октябрь" прозвучали песни, посвященные Победе.

"Наши ветераны – удивительные люди, пример жизнелюбия, оптимизма и доброты. Это эпоха, это люди поколения победителей. Надо ценить возможность их увидеть, успеть сказать им "спасибо". Земной поклон за то, что мы просто живем на нашей земле", - сказал Александр Шаронов.

Сразу в нескольких дворах Павлова и Вачи звучали музыка военных лет и поздравления в адрес ветеранов. Кто-то из них, как Антонина Александровна Антонова, принимают поздравления с балкона своей квартиры, а кто-то, как Александр Иванович Чалов, танцует с артистами вальс. Главное, что каждый ветеран услышал в свой адрес теплые слова и получил подарки в самый главный праздник нашей страны.

"Фронтовые бригады" приехали к каждому ветерану и участнику Великой Отечественной войны: Виталию Петровичу Власову, Алексею Алексеевичу Трухину, Василию Павловичу Карпову, Николаю Александровичу Калугину, Александру Ивановичу Фадину, Василию Федоровичу Сысуеву, Анатолию Ивановичу Бабину, Юрию Георгиевичу Балакину, Нине Алексеевне Анфимовой, Константину Федоровичу Гаврилову.

"Парад у дома ветерана – это возможность еще раз выразить нашу безмерную благодарность этим людям за Великую Победу. Их осталось совсем мало; многим сложно выходить из дома, но душой все они очень молоды. К сожалению, непосредственных участников боевых действий той страшной войны с каждым годом становится все меньше. Тем важнее сохранить память для следующих поколений", – отметила исполняющая обязанности председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

Напомним, региональное отделение, депутатский корпус "Единой России", "Молодая Гвардия" проводят акции, посвященные Дню Победы, и поздравляют ветеранов с праздником. Навещают форонтовиков, вручают им подарки. Под окнами домов, где живут ветераны и участники Великой Отечественной войны, проводят праздничные мини-парады. Тех, кого не получится навестить лично, поздравляют по телефону. В регионе проходят автопробеги по памятным местам с возложением цветов. На машинах размещают портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. На площадях и улицах городов и поселков волонтеры раздают жителям георгиевские ленточки.