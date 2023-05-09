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Экономика

Марк Фельдман: "Бюджет 2022 года установил высокую планку уровня расходов"

12 мая 2023 18:19  [41] Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 12 мая состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Гордумы "Об исполнении бюджета города за 2022 год". Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что бюджет прошлого года был грамотно сбалансирован.

"Показатели бюджета города 2022 года самые большие за всю новейшую историю города. Практически с одинаковой динамикой росли как налоговые, так и неналоговые доходы (15% и 13% соответственно). Улучшилось качество исполнения доходной базы бюджета. Продолжился рост поступлений от НДФЛ, УСН, доходов от использования муниципального имущества, что указывает на то, что бизнес приспособился к меняющимся условиям рынка и находит средства, как на повышение оплаты труда сотрудников, так и на развитие. На уровне города мы активно помогаем малому и среднему предпринимательству в открытии бизнеса и возмещении части затрат на модернизацию.

По итогам исполнения бюджет 2022 года впервые за последние десятилетия в полной мере можно назвать бюджетом развития. Размер вложений в капитальные статьи бюджета в прошлом году был на 4,5 млрд больше, чем расходы текущего характера. Это происходит благодаря активному участию города в различных федеральных и областных программах.

Совместная работа городской администрации и депутатского корпуса в этом направлении положительно оценивается на федеральном уровне. Объем средств, полученных из вышестоящих бюджетов в рамках шести национальных проектов, составил 8,4 млрд рублей. В то время как в 2021 году было получено 3,2 млрд рублей. Нижегородская практика реализации национальных проектов признана одной из лучших среди муниципалитетов страны.

В очередной раз хочу отметить профессиональное управление муниципальным долгом. Работа по замещению коммерческих кредитов бюджетными, снижению процентной ставки по заемным средствам, использование самых передовых новаций кредитного рынка, таких как плавающая процентная ставка, и временно свободных средств на счетах города позволяет из года в год экономить огромные ресурсы. Так, из запланированных расходов на обслуживание долга в прошлом году была потрачена лишь треть. Сэкономленные средства в объеме более 600 млн рублей дополнительно направлены на развитие города.

Высокую финансовую устойчивость города также подтверждает и кредитное рейтинговое агентство. Из всех городов-миллионников, обслуживаемых кредитным агентством АККРА, кредитный рейтинг Нижнего Новгорода – самый высокий и опережает многие регионы России.

Бюджет 2022 года установил высокую планку уровня расходов и в текущем году предстоит еще более активная работа по сохранению доходов и исполнению всех полномочий", - прокомментировал Марк Фельдман.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Гордума
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