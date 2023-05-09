"День призывника" прошел в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Парке Победы Нижнего Новгорода прошел "День призывника".

Как сообщили в департаменте безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, участниками патриотического мероприятия стали более 300 учащихся профессиональных образовательных организаций региона.

Советник главы Нижнего Новгорода Александр Ильченко направил будущим призывникам приветствие от имени мэра.

"От лица главы города Юрия Шалабаева хочу пожелать призывникам успехов в армейской службе, научиться по-настоящему военному делу, так как это важный урок в жизни для каждого гражданина России", - сказал Александр Ильченко.

Как подчеркнул военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, "День призывника" направлен на подготовку будущих защитников Отечества.

"Служба в Вооруженных Силах страны – это почетная обязанность каждого гражданина. В этом строю сейчас передо мной стоят и мальчишки, и девчонки. Желаю вам стать сильными духом, уверенными в себе и помнить, что сильнее нас, нашей армии на свете нет", - отметил военный комиссар Нижегородской области.

Будущие призывники в рамках мероприятия ознакомились с с тематическими площадками Росгвардии: экспозициями стрелкового оружия, поискового отряда "Ратник", агитационным пунктом Саратовского военного Краснознамённого института и Пермского военного института, выставкой специальных транспортной техники.

Также молодые люди приняли участие в мастер-классах по оказанию первой помощи пострадавшему, сдаче норм ГТО, стрельбе из пневматического оружия, сборке и разборке автомата, ориентировании на местности и в других военно-прикладных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что более 150 призывников из Нижегородской области в рамках весеннего призыва-2023 уже направлены в воинские части для прохождения военной службы.



