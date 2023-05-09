Депутаты комитета ЗСНО по вопросам госвласти посетили юридическую клинику Российского универститета правосудия Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты комитета по вопросам госвласти, МСУ и регламента нижегородского Заксобрания посетили юридическую клинику Российского госуниверситета правосудия (РГУП).

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, мероприятие прошло в рамках проведения мониторинга правоприменения Закона о бесплатной юридической помощи.

Для оказания бесплатной юридической помощи населению на базе юрклиники РГУП привлекаются студенты университета, в 2023 году на эту работу зачислены 15 человек. Чаще всего за бесплатной юрпомощью обращаются пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граждане. Кроме того, юристы проводят консультации по вопросам жилищного и земельного права, а также кредитования и банкротства.

"Я считаю, что проведение подобных рабочих групп крайне важно, потому что мы получили хорошую обратную связь от депутатов Законодательного Собрания. Есть отличные предложения по координации граждан в зависимости от сложности вопроса между адвокатами, специалистами Госюрбюро и юрклиник. Безусловно, для студентов крайне важно то, что они получают практические навыки оказания такой помощи", - рассказала директор Приволжского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет" Юлия Журавлёва.

В Нижегородской области 197 адвокатов участвуют в оказании бесплатной юридической помощи.

В прошлом году к адвокатам обратились более 2400 человек за консультациями, помощью с составлением документов и представлением интересов в судах.

На практике адвокаты сталкиваются с необходимостью сбора гражданами большого количества документов, подтверждающих их право на получение бесплатной помощи, и отмечают удобство электронных сервисов, предложив законодателям рассмотреть возможность создания информационной системы, в рамках которой формируются данные о деятельности участников государственной системы бесплатной юридической помощи и сведения о гражданах получающих такую помощь.

"Для нас было бы удобно, принимая гражданина, сразу понимать, имеет ли он право на бесплатную юридическую помощь или нет, не отправляя его за подтверждением по различным инстанциям. Подобная практика есть в других регионах страны, она позволяет облегчить работу адвокатов, которые могли бы получать необходимую информацию из информационной системы. Сейчас, чтобы собрать нужные справки, жители вынуждены лишний раз обращаться в соцзащиту и другие организации. Мы должны стремиться к тому, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь без лишней волокиты", - сообщила вице-президент Палаты адвокатов Нижегородской области Татьяна Рябкова.

"В эпоху цифровизации необходимо сокращать бумажный документооборот. В этом вопросе нам стоит присмотреться к опыту Республики Татарстан, мы с коллегами постоянно находимся на связи, намерены продолжать внедрять у себя лучшие практики. К тому же Татарстан вошёл в число российских регионов, где в прошлом году был запущен Пилотный проект по повышению эффективности и качества предоставления гражданам бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также доступности для них правовой информации", - рассказал председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

Ранее выездное совещание рабочей группы по мониторингу регионального закона "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области" состоялось в Госюрбюро по Нижегородской области.