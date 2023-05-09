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Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, ночью 27 июля 2022 года около дома №232 по проспекту Гагарина сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Tucson для проверки документов. У 49-летнего водителя были выявлены внешние признаки опьянения.
Мужчина отказался пересесть в полицейский автомобиль и начал движение, совершив наезд на одного из инспекторов, протащив его по дороге около 25 метров. Правоохранитель был госпитализирован.
В итоге водитель, причинивший травмы сотруднику полиции, был задержан в результате дальнейшего преследования автомобиля нарушителя двумя экипажами ДПС.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 2 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).
Обвиняемый частично признал свою вину. На время следствия он находился под стражей.
Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове.
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