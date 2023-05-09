Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
22 мая 2023 12:04  [3] Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии
22 мая 2023 09:20  [153] Нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове
21 мая 2023 22:07  [548] Администрация Дзержинска сообщила о нештатной ситуации на одном из предприятий
21 мая 2023 17:08  [350] Мужчина погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново
19 мая 2023 11:27  [572] Полицейский из Арзамаса организовал подпольную мастерскую по переделке оружия
18 мая 2023 13:22  [565] Желавшая заработать на брокерских сделках нижегородка перевела мошенникам более 10 млн рублей
18 мая 2023 12:00  [848] Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти ребенка в больнице Дзержинска
18 мая 2023 11:45  [631] Водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове
18 мая 2023 11:06  [528] Нижегородца оштрафовали за езду по пешеходным дорожкам Кремля на автомобиле
17 мая 2023 15:34  [756] Бывший замдиректора "Нижегородского водоканала" приговорен к четырем годам колонии за взятки
Происшествия

Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии

22 мая 2023 12:04  [3] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, ночью 27 июля 2022 года около дома №232 по проспекту Гагарина сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Tucson для проверки документов. У 49-летнего водителя были выявлены внешние признаки опьянения.

Мужчина отказался пересесть в полицейский автомобиль и начал движение, совершив наезд на одного из инспекторов, протащив его по дороге около 25 метров. Правоохранитель был госпитализирован.

В итоге водитель, причинивший травмы сотруднику полиции, был задержан в результате дальнейшего преследования автомобиля нарушителя двумя экипажами ДПС. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 2 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Обвиняемый частично признал свою вину. На время следствия он находился под стражей.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph