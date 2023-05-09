Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, ночью 27 июля 2022 года около дома №232 по проспекту Гагарина сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Tucson для проверки документов. У 49-летнего водителя были выявлены внешние признаки опьянения.

Мужчина отказался пересесть в полицейский автомобиль и начал движение, совершив наезд на одного из инспекторов, протащив его по дороге около 25 метров. Правоохранитель был госпитализирован.

В итоге водитель, причинивший травмы сотруднику полиции, был задержан в результате дальнейшего преследования автомобиля нарушителя двумя экипажами ДПС.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 2 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Обвиняемый частично признал свою вину. На время следствия он находился под стражей.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове.