Участникам СВО из Нижегородской области предоставят 20%-ную скидку на жильё Общество

Фото: ГК Каркас - Монолит

Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.

Как информируют NewsNN, в рамках реализации программы по поддержке участников СВО и их семей в регионе систематически проводятся мероприятия, направленные на улучшение благосостояния таких граждан и их семей.

Одной из приоритетных мер поддержки является обеспечение социальных льгот. Это и компенсация 50% оплаты за ЖКУ, и ежемесячные выплаты беременным женам участников, пособия на каждого ребенка в семье, а также выплаты тем семьям, где среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума. Более того, семьи участников СВО освобождаются от родительской платы за посещение детсада и групп продленного дня в госучреждениях, а дети получают горячее школьное питание. Помимо этого, дети могут бесплатно посещать кружки и секции.

Также особое особое внимание уделяется тем, кто имеет финансовые трудности. В регионе введены кредитные каникулы по займам, кредитным картам, а также по ипотеке. Региональное правительство, кроме того, готово взять на себя обязательства по выплате процентов по кредитам и лизингам. Если задолженность до 1 млн рублей - в размере 100%, если до 6 млн рублей - в размере 50%.

В свою очередь, один из крупнейших застройщиков региона - группа компаний "Каркас Монолит" готова помочь участникам СВО и их семьям с приобретением квартиры с 20%-ной скидкой в жилых комплексах "КМ Анкудиновский парк" и "КМ Ривер Парк”"

"КМ Анкудиновский Парк" расположился в Советском районе и имеет действующие детские сады и школу, а также дворы без машин. О "КМ Ривер Парк" известно, что он расположился в Ленинском районе и является первым крупным преобразованием нижнего берега Оки.

Кроме того, застройщик информирует, что программа распространяется не только на участников СВО и их родственников, но и на медицинских работников, а также сотрудников погранслужбы и добровольцев, которые участвуют в спецоперации на контрактной основе.

В Нижегородской области разработаны и меры поддержки участников СВО и их близких, которые носят нематериальный характер - помощь по дому, услуги социальной няни, сопровождение в медорганизации и др.