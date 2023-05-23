Юных журналистов Нижегородской области приглашают к участию в конкурсе "Место, в котором хочется жить" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Юных журналистов Нижегородской области приглашают к участию в конкурсе "Место, в котором хочется жить". Об этом сообщили в министерстве информационной политики и взаимодействия со СМИ региона.

Конкурс посвящён родному краю и любви к своей родине.

Согласно информации, свои работы могут заявить ребята 14-18 лет, авторские коллективы – редакции школьных медиацентров, газет, радио- и телестудий, внештатных авторов, а также юные блогеры.

В частности, принимаются медиапроекты, реализованные в СМИ, школьных газетах или видеорубриках, на телерадиоканалах, а также в виде подкастов в Нижегородской области с 1 января по 1 сентября 2023 года. Приём работ – с 1 августа по 5 сентября 2023 года.

Предусмотрены номинации: "Лучший проект в печатных СМИ", "Лучший видеопроект", "Лучший аудиопроект", "Лучший медиапроект в сети".

Один автор может представить не более одного проекта в каждой из номинаций. Проект должен содержать не менее пяти материалов.

Победителей в каждой категории наградят дипломами и денежными премиями. Итоги подведут в октябре 2023 года.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку,

Положение о конкурсе, комплект документов, список жюри опубликованы на сайте министерства информационной политики в разделе деятельность "Конкурсы в сфере СМИ".