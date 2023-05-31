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Общество

Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 1 июня

01 июня 2023 09:30  [87] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 1 июня в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам: ул. Верхне-Печерская, 7Б (ТЦ "Олимп");ул. Композитора Касьянова, 5А, 5/1.

В Московском районе с 8:00 до 17:00 без света останутся многоквартирные дома на ул. Куйбышева, 6; ул. Шаляпина, 6.

В Сормовском районе запланировано отключение горячего водоснабжения на улице Большевистской. С 9:00 до 17:00 временные неудобства придётся терпеть жильцам многоквартирного дома №1.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители частного сектора в Высокове: ул. Биробиджанской, 1-32, ул. Клинкерной, 1-19; ул.Трансформаторной, 1-24.

С 12:00 до 18:00 электричество отключат на ул. Ивана Чугурина в домах № 1 и 2; ул. Культуры в домах № 14 и 16.

В Ленинском районе отключение электричества будет производиться с 14:00 до 18:00 по следующим адресам: 2-й Дачный пер., 2-8; 2-я Дачная ул., 1-13; ул. Дачная, 1-13 (нечет.); ул. Завкомовская, 1-7; ул. Кисловодская, 20а, 21б, 22; Красноэтновский пер., 1-10.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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