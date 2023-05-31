Более 80% россиян планируют регулярно пользоваться мессенджерами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

VK Мессенджер и исследовательский холдинг "Ромир" провели опрос, посвященный отношению россиян к мессенджерам.

Так, более 80% участников исследования намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе, 70% считают, что в будущем эти платформы станут главным каналом коммуникации между людьми. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92%).

73% опрошенных считают, что в будущем роль мессенджеров еще больше вырастет. Так, в них могут появиться услуги по оформлению визы запись к врачу или оплата квитанций.

Также 67% россиян считают, что мессенджеры постоянно развиваются. 63% назвали их универсальными платформами, а половина респондентов считает, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными. Повышение уровня удобства оценили 58%.

Кроме того, исследование показало, что ожидания от мессенджеров в разных регионах страны различаются. Так, для Приволжского федерального округа наиболее важна конфиденциальность.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1 200 жителей крупных городов России старше 13 лет.