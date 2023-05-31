Праздничная подсветка ко Дню российского языка появится на Нижегородской телебашне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Праздничная подсветка появится на Нижегородской телебашне в Пушкинский день. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, иллюминацию можно будет увидеть сегодня с 21:00 до 00:00.

Башню украсят гусиное перо и чернильница. Также на световом панно появится графический портрет Александра Пушкина, а на медиаэкране будут цитироваться стихотворные строки: "Чувства добрые я лирой пробуждал" и "Я помню чудное мгновенье".

6 июня также отмечается День русского языка. Праздник был учрежден в 2011 году.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.