Праздничная подсветка ко Дню российского языка появится на Нижегородской телебашне

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Праздничная подсветка появится на Нижегородской телебашне в Пушкинский день. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.
Согласно информации, иллюминацию можно будет увидеть сегодня с 21:00 до 00:00.
Башню украсят гусиное перо и чернильница. Также на световом панно появится графический портрет Александра Пушкина, а на медиаэкране будут цитироваться стихотворные строки: "Чувства добрые я лирой пробуждал" и "Я помню чудное мгновенье".
6 июня также отмечается День русского языка. Праздник был учрежден в 2011 году.
Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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