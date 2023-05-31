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Вадим Булавинов: "Важный результат: губернатор устранил давний конфликт интересов между областной и городской властью"

06 июня 2023 18:17  [70] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы от Нижегородской области, почетный гражданин Нижнего Новгорода Вадим Булавинов прокомментировал первое заседание обновленного состава экспертного совета по реализации стратегии развития Нижегородской области.

Вадим Булавинов ранее принимал участие в подготовке и принятии первого варианта стратегии в 2018 году. Учитывая профессиональный опыт и экспертное мнение, парламентарий вошел в новый состав стратегии развития региона до 2028 года. Выступая на заседании обновленного экспертного совета, депутат отметил, что для реализации первого варианта стратегии Глеб Никитин сделал очень важный шаг – устранил конфликт интересов между городской и областной властью.

"За последние 30 лет мне удалось поработать практически со всеми губернаторами Нижегородской области. Не буду перечислять те достижения, которые мы почувствовали за время работы Глеба Сергеевича Никитина, их очень много, это действительно яркий и большой прорыв.  Хочу отметить немного другое. На моей памяти, пожалуй, впервые губернатору удалось полностью устранить давний конфликт интересов между городской и областной властью. Теперь можно опереться и работать совместно исполнительной власти, губернатору, мэру Нижнего Новгорода, главам поселений.  Наверное, это один из важнейших результатов. Губернатор сдержал свои слова, когда говорил, что вместе мы победим. У Глеба Никитина есть настоящая команда единомышленников – это крайне важно", - подчеркнул Вадим Булавинов.

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Теги:
Вадим Булавинов Стратегия развития
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