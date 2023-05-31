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Павел Солодский: "Без единой единой, слаженной системы невозможно было бы достичь такого результата"

16 июня 2023 17:45  [30] Бизнес

"Без единой единой, слаженной системы невозможно было бы достичь такого результата", - прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий 3 место Нижегородского региона в рейтинге в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах Российской Федерации.

"За пять лет Нижегородская область сделала очень серьезный рывок в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России – с 70-го на 3-е место. Конечно, это заслуга Глеба Сергеевича Никитина, команды Правительства, руководителей контрольно-надзорных органов, силовых структур и крупных бизнес-объединений региона таких как Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России". Без единой, слаженной системы невозможно было бы достичь такого результата", - прокомментировал Павел Солодкий.

"Что значит третье место для нашего региона? За этим показателем стоит огромная командная работа по созданию условий для субъектов малого и среднего бизнеса, для строительства новых промышленных предприятий и расширения производства тех заводов и фабрик, которые постоянно наращивают свои экономические показатели и увеличивают линейку выпускаемой продукции", - добавил он.

"Я считаю, что наш регион по праву заслужил войти в тройку наиболее привлекательных инвестиционных регионов России. Мы должны сделать все, чтобы создавалось как можно больше рабочих мест, росла заработная плата. Чтобы нижегородцы могли гордиться не только красотой и месторасположением города, но и теми условиями, которые в нем создаются для жизни и ведения бизнеса", - заключил бизнес-омбудсмен.

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Теги:
Инвестиции Павел Солодкий
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