Минздрав назвал ожидаемую продолжительность жизни в России Общество

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в настоящее время превысила допандемийные показатели и составляет 73,4 года. Такие цифры на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава Минздрава также отметил снижение уровня смертности на 23%. В частности, в 2023 году зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Через 7 лет этот показатель должен упасть до 3,3 промилле, добавил Мурашко.

При этом в ведомстве подчеркнули важность в достижении этих целей нацпроекта "Здравоохранение". В рамках программы в России построили 2200 медицинских объектов, а за последние 4 года в стране появилось 64 новых региональных сосудистых центра.