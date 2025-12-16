  1. Политика
Общество

Власти утвердили новый план развития Кстовского района

16 декабря 2025 07:00 Общество
Власти утвердили новый план развития Кстовского района

В Кстовском районе появится обновлённая градостроительная документация. Региональные власти утвердили генеральный план и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для нескольких населённых пунктов, рассчитывая обеспечить устойчивое развитие территории и привлечь инвестиции. Соответствующие приказы были подписаны министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 4 и 5 декабря 2025 года.

Обновлённый генплан охватывает сёла Ближнее Борисово и Вязовка, посёлок Дружный, деревни Митино и Румянцево, а также прилегающие к ним земли. В документе отражены объекты местного значения, которые планируется построить или модернизировать в этих населённых пунктах.

Новые правила землепользования и застройки распространяются на те же территории. Они направлены на формирование условий для эффективного и сбалансированного использования земель, сохранения природной среды и охраны историко-культурного наследия.

Кроме того, ПЗЗ призваны обеспечить равные условия для всех участников рынка недвижимости — как граждан, так и предпринимателей. Среди ключевых задач — повышение прозрачности градостроительной информации, защита интересов жителей и бизнеса, а также создание правовой базы для реализации инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что новый генплан Нижнего Новгорода хотят подготовить к 2030 году. Власти отмечают, что действующий генеральный план утвердили в далеком 2010 году, и документ уже не отвечает современным реалиям развития мегаполиса.

