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Общество

Здание корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах отметили гран-при архитектурного конкурса "Архновация"

06 июля 2023 16:33  [40] Общество

Фото: с сайта archi.ru

Здание "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде отмечено гран-при VI Открытого всероссийского архитектурного конкурса "Архновация". Награды также получили еще три нижегородских проекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проект корпуса школы был создан Валерием Никишиным, Андреем Рубцовым и Ириной Слеповой.

Как отметило жюри конкурса, архитекторам удалось трансформировать ограничения участка с перепадом высот в интересную архитектурную оболочку и пространственное воплощение, что привело к появлению в Нижнего Новгороде уникального здания.

Также в номинации "Конкурс молодых архитекторов и студентов старших курсов", где оценивались дипломные, курсовые и поисковые проекты, "золото" получил проект дайвинг-центра Елены Бурковой (ННГАСУ, научный руководитель – Александр Худин).

"Серебряный" диплом в номинации "Благоустройство городских территорий. Благоустройство общественного пространства" получил Институт развития городской среды Нижегородской области за создание Парка 800-летия Нижнего Новгорода на набережной Федоровского.

"Бронзовый" диплом номинации "Частная архитектура. Лучший интерьер общественного частного пространства" за интерьер торгового центра "Океанис" получили нижегородцы Дмитрий Слепов, Алена Летягина, Светлана Оганина, Александр Сазонов и Арсений Безруков.

Напомним, первый корпус "Школы 800" торжественно открылся в Нижнем Новгороде в феврале 2023 года.

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Теги:
Архитектура Школа 800
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