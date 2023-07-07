Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2023 15:14  [104] Бесплатные мастер-классы по дрессировке собак, работе в соцсетях и йоге пройдут в Нижнем Новгороде
09 июля 2023 14:18  [160] Выездной прием граждан состоится в городском округе Навашинский 27 июля
09 июля 2023 14:17  [32] МЧС предупредило об опасности локальных подтоплений в Нижегородской области из-за сильных дождей
09 июля 2023 12:49  [213] Форум для подростков "Ритм молодых" пройдет в Нижегородской области в августе 2023 года
09 июля 2023 11:35  [268] Закладка Нижегородской Ярмарочной мечети состоялась 9 июля
09 июля 2023 10:27  [218] Новая программа развития патриотической инфраструктуры будет создана в Нижегородской области
09 июля 2023 09:30  [207] Евгений Люлин: "Надежную связь отправителей и адресатов гарантирует качественная работа сотрудников Почты России"
09 июля 2023 09:20  [180] Глеб Никитин: "Почта занимает очень важное место в жизни людей"
09 июля 2023 08:55  [227] Глеб Никитин: "В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования"
08 июля 2023 17:58  [444] "Нижновэнерго" переведен в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями
Общество

Бесплатные мастер-классы по дрессировке собак, работе в соцсетях и йоге пройдут в Нижнем Новгороде

09 июля 2023 15:14  [104] Общество

С 10 по 15 июля на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы и курсы.

Участие в них может принять любой житель города и области.

По информации пресс-службы Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", все занятия проходят бесплатно.

10 июля

15:00 - мастер-класс по съемке клипов, монтажу и обработке видео

11 июля

13:00 - встреча с известным фотографом, мастер-класс "Социальные сети-новые медиа: роль фотографа".

12 июля

14:00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге

13 июля

14:00 - мастер-класс по дрессировке собак

15:00 - цикл "Доктор говорит": встреча с кардиологом

14 июля
  
14:00 - мастер-класс "Смартфон не просто телефон" для старшего поколения

15:00 - мастер-класс по изготовлению соломенных игрушек

15 июля

12:00 - мастер-класс по комиксам "Комиксы для всех"

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.

(0+)

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Мастер-класс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph