Бесплатные мастер-классы по дрессировке собак, работе в соцсетях и йоге пройдут в Нижнем Новгороде

С 10 по 15 июля на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы и курсы.
Участие в них может принять любой житель города и области.
По информации пресс-службы Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", все занятия проходят бесплатно.
10 июля
15:00 - мастер-класс по съемке клипов, монтажу и обработке видео
11 июля
13:00 - встреча с известным фотографом, мастер-класс "Социальные сети-новые медиа: роль фотографа".
12 июля
14:00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге
13 июля
14:00 - мастер-класс по дрессировке собак
15:00 - цикл "Доктор говорит": встреча с кардиологом
14 июля
14:00 - мастер-класс "Смартфон не просто телефон" для старшего поколения
15:00 - мастер-класс по изготовлению соломенных игрушек
15 июля
12:00 - мастер-класс по комиксам "Комиксы для всех"
Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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