Бесплатные мастер-классы по дрессировке собак, работе в соцсетях и йоге пройдут в Нижнем Новгороде Общество

С 10 по 15 июля на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы и курсы.



Участие в них может принять любой житель города и области.



По информации пресс-службы Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", все занятия проходят бесплатно.



10 июля



15:00 - мастер-класс по съемке клипов, монтажу и обработке видео



11 июля



13:00 - встреча с известным фотографом, мастер-класс "Социальные сети-новые медиа: роль фотографа".



12 июля



14:00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге



13 июля



14:00 - мастер-класс по дрессировке собак



15:00 - цикл "Доктор говорит": встреча с кардиологом



14 июля



14:00 - мастер-класс "Смартфон не просто телефон" для старшего поколения



15:00 - мастер-класс по изготовлению соломенных игрушек



15 июля



12:00 - мастер-класс по комиксам "Комиксы для всех"



Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.



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