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Общество

Эксперты Княгининского района внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области

10 июля 2023 17:13  [89] Общество

Фото: газета "Победа"

Территориальная стратсессия, посвященная актуализации стратегии развития Нижегородской области, прошла в Княгининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 60 человек.

В рамках реализации стратегии развития на территории района в прошлом году был реализован проект по переработке молочной продукции и по созданию сельскохозяйственного кластера федерального проекта "Профессионалитет" в Княгининском университете. Отремонтировано и построено  около 90 километров дорог, газифицированы 124 домохозяйств, в результате чего обеспеченность Княгинина газом приблизилась к 100%. Также были благоустроены 20 дворовых территорий и пять общественных пространства.

В ходе стратегической сессии эксперты поддержали проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий и развитию сельских перерабатывающих центров. В частности, предложено создать бизнес-модель для повышения занятости и доходности населения.

Также участники мероприятия обсудили создание студенческого кампуса, проект которого представил первый проректор Княгининского университета Александр Смирнов. Кампус будет включать в себя общежитие на 500 мест, общественные пространства и студенческий театр.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районе и Починковском районе.

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Теги:
Княгининский район Стратегия развития
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