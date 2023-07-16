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Общество

Юлия Мантурова: "Переход на экологичные виды транспорта приведёт к улучшению окружающей среды города"

20 июля 2023 11:22  [99] Общество
Юлия Мантурова

Юлия Мантурова

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошла стратсессия "Наше богатство", посвящённая актуализации Стратегии развития Нижегородской области по направлению экологии и природных ресурсов. В мероприятии приняли участие 65 региональных экспертов.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Юлия Мантурова рассказала о проекте "Чистый купол", который будет способствовать снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе.

"Все мы понимаем, что тема экологии касается каждого человека, поэтому нельзя оставаться равнодушными и незаинтересованными, когда обсуждаются вопросы охраны окружающей среды, ведь от этого зависит наша будущая жизнь.

На данной стратсессии мы с коллегами-депутатами работали в секции охраны атмосферного воздуха. Мы знаем, что антропогенная нагрузка на атмосферу в городе очень большая, при этом воздух является одним из ключевых факторов, который оказывает влияние на качество жизни человека. Не зная реальную информацию о состоянии атмосферного воздуха, о тех загрязняющих веществах, которыми мы дышим, и самое главное об их количестве, мы не можем прогнозировать дальнейшие действия.

В ходе рассмотрения вопроса создания зелёного щита на территории Нижнего Новгорода, мы отмечали многие темы, которые являются постоянными в повестке профильной комиссии городской Думы по экологии. Например, посадка зелёных насаждений, создание и увеличение особо охраняемых территорий. В итоге нашей совместной работы был разработан проект "Чистый купол", который направлен на воздушную защиту нашего города", - рассказала депутат Гордумы.

"Одно из направлений этого проекта связано с сокращением загрязняющих выбросов в атмосферу. Оно включает в том числе создание интерактивной карты, на которой можно будет отслеживать состояние воздуха. Мы предлагаем создать систему лабораторий, которая будет анализировать самые загрязненные точки на территории города, в результате получим качественную информацию о задымлении, загазации атмосферного воздуха на каких-то определенных объектах.

Органы власти, получая эту информацию в режиме реального времени, с использованием искусственного интеллекта, будут принимать определённые решения по изменению обстановки. В частности, на дорогах города можно установить "умные" светофоры с учётом движения транспортных средств, чтобы автомобили не скапливались. Также хотелось бы видеть больше перехватывающих парковок, с учётом анализа наиболее загрязняемых автомобильными выхлопами территорий.

Кроме того, одним из наиболее эффективных решений данной проблемы является переход на экологичные виды транспорта - это и велотранспорт, электробусная сеть и электромобили, что в итоге, в виду отсутствия углеродных выбросов, значительно улучшит качество воздуха и экологическую обстановку в целом на территории Нижнего Новгорода", - подчеркнула Юлия Мантурова.

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Теги:
Гордума Стратегия развития Экология
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