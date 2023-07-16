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Общество

Михаил Иванов: "Проект "ФКГС" позволяет не только благоустраивать общественные пространства, но и сохранять культурный код городов"

25 июля 2023 11:02  [66] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Комплексное благоустройство сквера у Центра детского творчества на улице Коминтерна завершили в Сормовском районе. Работы велись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов рассказал, как меняется 22-й избирательный округ с помощью этого проекта.

"В Сормовском районе появилось еще одно благоустроенное и во всех отношениях продуманное общественное пространство. В сквере у Центра детского творчества на улице Коминтерна было заменено покрытие пешеходной зоны, система наружного освещения, установлены сцена, где перед сормовичами будут выступать воспитанники Центра детского творчества, а также детская площадка, спортивные элементы, скамейки, урны. Еще в рамках благоустройства был отремонтирован знаковый не только для сормовичей, но и для всех нижегородцев "Паровоз СУ 251-32". Также на территории были посажены новые кустарники и деревья.

Одним словом, в знакомое всем пространство вдохнули новую жизнь, при этом сохранив местный самобытный колорит, исторически сложившееся особое "звучание".

Действительно, реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" позволяет не только благоустраивать общественные пространства, развивать города, но и сохранять культурный код, бережно вписывая что-то новое в уже сложившуюся городскую общественную среду.

Кроме этого, в данный процесс вовлечены все горожане. Местные жители принимают активное участие, выбирают какое пространство благоустраивать, высказывают пожелания при обсуждении проекта, наблюдают за работами. Все вместе, сообща, мы формируем облик современного города, сохраняя самобытную ценность каждого общественного пространства", - сказал депутат.

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Теги:
Благоустройство Гордума
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