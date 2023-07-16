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Общество

Ольга Балакина: "Совместная работа города и региона по обеспечению жильём детей-сирот имеет положительную динамику"

26 июля 2023 17:23  [82] Общество
Ольга Балакина

Ольга Балакина

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода 26 июля провела очередное заседание, на котором депутаты одобрили принятие в муниципальную собственность 20 квартир для детей-сирот.

Председатель постоянной комиссии Гордумы по МСУ, зампредседателя постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям Ольга Балакина отметила позитивную динамику в системной работе властей города и региона по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"На заседании городской Думы депутаты единогласно одобрили принятие в муниципальную собственность Нижнего Новгорода 20 квартир, оформленных региональным министерством социальной политики по госпрограмме обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Передаваемые квартиры расположены в Московском и Сормовском районах города, а также на территории Новинского сельсовета", - рассказала депутат.

"На сегодняшний момент в Нижнем Новгороде стоят на учёте 1325 человек из данной льготной категории, из них 853 человека имеют право на получение жилья от государства. Если посмотреть статистику, то можно сказать, что совместная работа региона и города в этом направлении имеет положительную динамику. Так, в 2021 году были обеспечены жильём на территории Нижнего Новгорода 76 человек из числа детей-сирот, в 2022 году – 148 человек, а на 1 июля 2023 года – уже 130 человек", - уточнила зампредседателя комиссии по имуществу и земельным отношениям.

"Нижегородская область очень активно исполняет свои обязанности по приобретению квартир для детей-сирот, и соответственно Нижний Новгород, принимая это жильё, очень внимательно относится к его состоянию. На все жилые помещения составляются акты осмотра с представителями администрации города и министерства социальной политики, подтверждающие, что квартиры подлежат приёмке. То есть, в данные квартиры можно сразу заезжать и жить. Также в бюджете города предусмотрены финансовые средства для проведения ремонта в квартирах, в которых уже живут дети-сироты. Поэтому данное решение депутатов имеет очень важный социальный эффект. Дети, не имеющие родителей, и социальные сироты требуют особенно внимательного отношения к своим нуждам со стороны государства и органов местного самоуправления", - подчеркнула Ольга Балакина.

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Теги:
Гордума Жилье Сироты
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