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Общество

Станислав Прокопович: "Большое количество предложений отражает заинтересованность жителей в развитии транспортной инфраструктуры"

24 августа 2023 15:59  [85] Общество
Станислав Прокопович

Станислав Прокопович

22 августа состоялась отраслевая стратегическая сессия "Инфраструктура. Транспорт. Дороги", посвященная актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035, которая проводится по предложению губернатора Глеба Никитина.

По словам председателя постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Станислава Прокоповича, за последние пять лет транспортная инфраструктура региона сильно изменилась:

"В Нижегородской области за пять лет было построено и отремонтировано около 5 тысяч км автомобильных дорог. На порядок увеличилось и финансирование проводимых работ, с 1,7 млрд до 17 млрд по итогам 2022 года. Масштабное обновление затронуло и автобусный парк, на линии выпущено более 600 новых автобусов разной вместимости. Удалось построить транспортные развязки в Ольгино, Неклюдово, на улице Циолковского, Южный обход Арзамаса, обходы Дивеева. Строятся новые станции метрополитена в Нижнем Новгороде. В настоящее время мы участвуем во всех федеральных программах субсидирования в части транспорта и дорожного строительства. Задана очень высокая планка. Дорожное строительство и транспорт находятся на личном контроле губернатора и главы Нижнего Новгорода.

Стратегия – это живой материал, который необходимо корректировать с учетом меняющейся ситуации в стране и мире, поэтому вместе с экспертами, общественниками и сотрудниками профильных ведомств мы разработали множество предложений по всем направлениям транспортной сферы.

В частности, аккумулировали все предложения – от глобально-региональных до территориальных: от восстановления разметки и создания учебно-производственного комбината для подготовки водителей общественного транспорта до системных проектов по строительству подземных и надземных переходов, оборудования перехватывающих парковок, устройства тротуарной сети и единой сети велодорожек, создания высокоскоростной магистрали из Москвы, мультимодальных транспортных центров, объединяющих железнодорожный, автомобильных и речной транспорт. Такое большое количество предложений отражает заинтересованность жителей региона в самой насущной теме – в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры.

Считаю, что очень важно проводить такой "мозговой штурм" коллегиально, объективно оценивать то, что мы имеем сейчас и к чему стремимся. У нас есть, от чего отталкиваться и в каком направлении двигаться".

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Теги:
Гордума Стратегия развития Транспорт
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