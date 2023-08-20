Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 августа 2023 13:20  [67] Второй сезон тревел-шоу о народах России "Национальность.ru" запущен в соцсетях
24 августа 2023 13:14  [80] Мультимодальный логистический центр предложили создать в Нижегородской области
24 августа 2023 12:26  [109] Иксодовым клещевым боррелиозом за прошедшую неделю заболели 20 нижегородцев
24 августа 2023 12:04  [136] Электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года
24 августа 2023 11:45  [171] Жительница Богородска перевела более 2,6 млн рублей телефонным мошенникам
24 августа 2023 11:35  [136] Метростроевцы на площади Свободы перенесли уже более 35% сетей водоснабжения
24 августа 2023 10:46  [223] Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину исполнилось 46 лет
24 августа 2023 10:03  [144] Ярмарка вакансий "Служу Отечеству!" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 августа
24 августа 2023 09:50  [218] Рост потребности в инженерах и айтишниках прогнозируется в Нижегородской области
24 августа 2023 09:28  [236] Нижегородским героям России и воинам-орденоносцам бесплатно выделят участки
Общество

Мультимодальный логистический центр предложили создать в Нижегородской области

24 августа 2023 13:14  [80] Общество

Фото: Никита Духник

Стратегическая сессия "Инфраструктурное развитие: дороги, транспорт" по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла на Горьковском автомобильном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 экспертов.

"При формировании стратегии пять лет назад жители и эксперты обозначили много задач, связанных с развитием дорожного хозяйства и транспортом. Мы поставили перед собой амбициозные задачи как по созданию новых объектов, так и по обновлению существующих дорог. Национальный проект "Безопасные качественные дороги", стартовавший по инициативе президента России, позволил добиться беспрецедентных объемов и выстроить эффективную систему планирования и выполнения дорожных работ в короткий сезон, с достижением максимального объема и качества. Кроме этого, привлекаем на данные цели ресурсы других программ и проектов, например, "Вам решать!". Вот уже три года Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по объему выполненных дорожных работ. Введены в строй крупные объекты, идет реализация ряда проектов. Не менее важно обновление общественного транспорта. В Нижнем Новгороде строятся новые станции метро, ведется модернизация наземного электротранспорта, планируется масштабное расширение маршрутной сети. Активно обновляем автобусный парк в муниципальных округах региона. Такой объем работы было бы невозможно выполнить без стратегического планирования и без поддержки жителей. Сейчас важно завершить, что начали, и определить новые цели. Движение в этом направлении останавливаться не должно", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет в регионе было закуплено 820 новых автобусов, восстановлено почти 5 тысяч дорог. Сейчас идет модернизация электротранспорта.

Участники стратегической сессии предложили включить в Стратегию развития проект развития инфраструктуры скоростного пассажирского флота. В частности, предложено создать заправочные пункты на воде и досмотровые павильоны. Построить их можно, например, в районе Васильсурска и на Горьковском водохранилище.

Затронута была и тема модернизации судов на воздушной подушке, которые могут эксплуатироваться 10-11 месяцев в году, а двигаться – в 1,5-2 раза быстрее судов на подводных крыльях. Эксперты предложили модернизировать эти суда через сотрудничество с различными конструкторскими бюро.

Также была озвучена идея создания в Нижнем Новгороде мультимодального логистического центра (железная дорога – река – автодороги). Он позволит разгрузить транспортную инфраструктуру, а также снизить стоимость грузоперевозок.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы безопасности как пешеходов, так и автомобилистов. По предварительной оценке, около 4 000 км дорог внутри нижегородских населенных пунктов должно быть оборудовано тротуарами. 

Предложено внедрить единые стандарты обслуживания нового пассажирского транспорта для всех автотранспортных предприятий - сервисное обслуживание и сопровождение парка транспортных средств на всех этапах жизненного цикла, что повысит уровень безопасности движения и комфорта пассажиров. Также на базе автотранспортный предприятий предложено создать учебно-производственный комбинат для решения кадрового вопроса.

Кроме того, было предложено организовать стоянки на въездах в город, чтобы жители пригорода могли там оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. А для жителей областного центра предполагается создание парковок на выездах из крупных жилых массивов. Для пользователей таких стоянок можно было бы разработать льготный тариф поездок на общественном транспорте.

Также в ходе стратегической сессии была предложена инициатива "Зеленый коридор", предполагающая приоритет проезда общественного транспорта.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Участники стратсессии "Спорт - норма жизни" предложили создать интерактивный музей спорта, а в ходе стратегической сессии "Комфортная среда для жизни" было предложено создать мобильное приложение для оценки коммунальных организаций.

Также в августе прошла стратегическая сессия "Образование и наука – залог развития региона" и обсуждение нижегородской стратегии жилищного строительства.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph