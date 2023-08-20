Мультимодальный логистический центр предложили создать в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Стратегическая сессия "Инфраструктурное развитие: дороги, транспорт" по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла на Горьковском автомобильном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 экспертов.

"При формировании стратегии пять лет назад жители и эксперты обозначили много задач, связанных с развитием дорожного хозяйства и транспортом. Мы поставили перед собой амбициозные задачи как по созданию новых объектов, так и по обновлению существующих дорог. Национальный проект "Безопасные качественные дороги", стартовавший по инициативе президента России, позволил добиться беспрецедентных объемов и выстроить эффективную систему планирования и выполнения дорожных работ в короткий сезон, с достижением максимального объема и качества. Кроме этого, привлекаем на данные цели ресурсы других программ и проектов, например, "Вам решать!". Вот уже три года Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по объему выполненных дорожных работ. Введены в строй крупные объекты, идет реализация ряда проектов. Не менее важно обновление общественного транспорта. В Нижнем Новгороде строятся новые станции метро, ведется модернизация наземного электротранспорта, планируется масштабное расширение маршрутной сети. Активно обновляем автобусный парк в муниципальных округах региона. Такой объем работы было бы невозможно выполнить без стратегического планирования и без поддержки жителей. Сейчас важно завершить, что начали, и определить новые цели. Движение в этом направлении останавливаться не должно", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет в регионе было закуплено 820 новых автобусов, восстановлено почти 5 тысяч дорог. Сейчас идет модернизация электротранспорта.

Участники стратегической сессии предложили включить в Стратегию развития проект развития инфраструктуры скоростного пассажирского флота. В частности, предложено создать заправочные пункты на воде и досмотровые павильоны. Построить их можно, например, в районе Васильсурска и на Горьковском водохранилище.

Затронута была и тема модернизации судов на воздушной подушке, которые могут эксплуатироваться 10-11 месяцев в году, а двигаться – в 1,5-2 раза быстрее судов на подводных крыльях. Эксперты предложили модернизировать эти суда через сотрудничество с различными конструкторскими бюро.

Также была озвучена идея создания в Нижнем Новгороде мультимодального логистического центра (железная дорога – река – автодороги). Он позволит разгрузить транспортную инфраструктуру, а также снизить стоимость грузоперевозок.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы безопасности как пешеходов, так и автомобилистов. По предварительной оценке, около 4 000 км дорог внутри нижегородских населенных пунктов должно быть оборудовано тротуарами.

Предложено внедрить единые стандарты обслуживания нового пассажирского транспорта для всех автотранспортных предприятий - сервисное обслуживание и сопровождение парка транспортных средств на всех этапах жизненного цикла, что повысит уровень безопасности движения и комфорта пассажиров. Также на базе автотранспортный предприятий предложено создать учебно-производственный комбинат для решения кадрового вопроса.

Кроме того, было предложено организовать стоянки на въездах в город, чтобы жители пригорода могли там оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. А для жителей областного центра предполагается создание парковок на выездах из крупных жилых массивов. Для пользователей таких стоянок можно было бы разработать льготный тариф поездок на общественном транспорте.

Также в ходе стратегической сессии была предложена инициатива "Зеленый коридор", предполагающая приоритет проезда общественного транспорта.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Участники стратсессии "Спорт - норма жизни" предложили создать интерактивный музей спорта, а в ходе стратегической сессии "Комфортная среда для жизни" было предложено создать мобильное приложение для оценки коммунальных организаций.

Также в августе прошла стратегическая сессия "Образование и наука – залог развития региона" и обсуждение нижегородской стратегии жилищного строительства.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей.