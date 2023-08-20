Евгений Люлин: "Время ставит перед Дзержинском новые задачи, и он с честью отвечает на все вызовы" Общество

10 сентября исполнилось 2 года с момента присвоения Дзержинску почётного звания "Город трудовой доблести". Об этом напомнил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Помню, сколько радости 10 сентября 2021 года было в глазах ветеранов! Общими усилиями мы добились справедливости. Присвоение Дзержинску звания нашло большой отклик в сердцах сотрудников городских промышленных предприятий, ведь именно работники дзержинских заводов были героями трудового фронта военных лет", - сказал он.

"Дзержинск вошёл в число двенадцати городов, чьи предприятия внесли наибольший вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Например, завод имени Свердлова награждён Орденом Октябрьской Революции, Орденом Трудового Красного Знамени, а за работу в годы войны – Орденом Боевого Красного Знамени. Это редчайший случай, говорящий об особых заслугах. Мы всегда будем помнить о том, что половину всей взрывчатки для Красной Армии дали фронту дзержинцы! А ещё "прозрачную броню" – бронестекла, которые в ходе воздушных боёв защищали пилотов военных самолетов от вражеских пуль и осколков; снаряды для "Катюш", сотни наименований продукции", - отметил Евгений Люлин.

"Навсегда в истории страны останутся и послевоенные достижения заводов-флагманов химпрома – "Зари", "Капролактама", "Корунда". Центром химической промышленности Дзержинск стал благодаря труду его жителей, которые проявили стойкость, мужество и ответственное отношение к работе. Именно они воспитали достойную трудовую смену, новые поколения, которые создают прорывные технологии, обеспечивают технологический суверенитет химиндустрии. Дзержинск сейчас уверенно развивается. На территории города реализуются уникальные промышленные проекты, например, развивается особая экономическая зона "Кулибин". Люди чувствуют связь времён, преемственность поколений, свою причастность к подвигу прошлого и ответственность за будущие достижения", - сказал спикер регионального парламента.

"Время ставит перед Дзержинском новые задачи, и "Город трудовой доблести" с честью отвечает на все вызовы: развиваются промышленность, социальная сфера, строится новый микрорайон Комсомольский, открылся Город наук, на очереди – уникальный Центр адаптивных видов спорта. Современный Дзержинск строит успешное будущее, ключом от которого является ударный труд. Увековечив трудовой подвиг дзержинцев и помня о нём, мы не только отдаем дань памяти прошлому, но и подчеркиваем значение города в настоящем и будущем", - заключил Евгений Люлин.