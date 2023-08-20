Евгений Миронов: Пульс культурной жизни в Нижнем Новгороде абсолютно столичный Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

25 сентября были подведены итоги народного голосования по выбору "Культурной столицы года 2024". Нижний Новгород стал лидером по мнению участников: за него проголосовал 189 151 человек - это 37,94% опрошенных.

Результаты народного выбора прокомментировал Евгений Миронов - актёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель Государственного театра Наций, народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ.

Он напомнил, что в июле в Нижнем Новгороде проходил большой фестиваль искусств “Горький +”.

"Меня по-настоящему впечатлил тот уровень культурной инфраструктуры, который сейчас есть в городе. За несколько последних лет город в этом смысле значительно преобразился. Здесь появились невероятные парки, как, например, Парк 800-летия, уникальная концертно-выставочная площадка - "Пакгаузы", современные театральные пространства, такие как Центр театрального мастерства, большая работа ведётся в старинных кварталах и многое другое", - отметил актёр.

"Очевидно, что команда Нижнего Новгорода активно создает созидательную среду как для художников, так и для зрителей. Вот почему здесь успешно реализуются масштабные культурные проекты - фестивали, смотры, акции. И всё это идет очень интенсивно, одно сменяет другое. И на всех мероприятиях - большая вовлеченность аудитории", - добавил арт-директор фестиваля "Горький +".

"Могу подтвердить, что пульс культурной жизни в Нижнем абсолютно столичный, и, надеюсь, что этот тренд будет все больше и больше развиваться", - заключил Евгений Миронов.