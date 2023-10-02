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Бизнес

Компании "ТНС энерго" выявили свыше 1100 "скрытых коммерсантов" в 2023 году

09 октября 2023 10:58  [70] Бизнес

За последние восемь месяцев специалисты Группы компаний "ТНС энерго" во всех регионах присутствия выявили 1131 объект недвижимости, владельцы которых использовали электроэнергию, предназначенную для бытовых нужд, для ведения коммерческой деятельности.

В ходе мониторинга нецелевого использования электроэнергии в частных и многоквартирных домах, дачных и гаражных объединениях "ТНС энерго" выявляет объекты, владельцы которых оплачивают потребленную электроэнергию по тарифу для населения, используя при этом ресурс в коммерческих целях. Всего с начала года было проведено 13 389 рейдов для обследования сомнительных объектов.

"Работа по выявлению "скрытых коммерсантов" проводится нами на постоянной основе, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Действия нарушителей наносят ущерб не только гарантирующему поставщику. Они могут привести к неприятным последствиям для соседей недобросовестных потребителей: перепадам напряжения и нехватке мощности электроэнергии для работы бытовых приборов". 

Несмотря на явное нарушение правил, гражданам сначала направляется предложение заключить договор энергоснабжения с применением в расчетах тарифа для коммерческих организаций. Если потребитель отказывается от заключения договора, соответствующие документы направляются в контролирующие органы. За восемь месяцев 2023 года в результате работы с нарушителями было заключено 728 договоров энергоснабжения с применением в расчетах коммерческого тарифа.

Справка
ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2022 года составил 65,8 млрд кВт*ч.

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Теги:
ТНС Энерго
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