Компании "ТНС энерго" выявили свыше 1100 "скрытых коммерсантов" в 2023 году Бизнес

За последние восемь месяцев специалисты Группы компаний "ТНС энерго" во всех регионах присутствия выявили 1131 объект недвижимости, владельцы которых использовали электроэнергию, предназначенную для бытовых нужд, для ведения коммерческой деятельности.

В ходе мониторинга нецелевого использования электроэнергии в частных и многоквартирных домах, дачных и гаражных объединениях "ТНС энерго" выявляет объекты, владельцы которых оплачивают потребленную электроэнергию по тарифу для населения, используя при этом ресурс в коммерческих целях. Всего с начала года было проведено 13 389 рейдов для обследования сомнительных объектов.

"Работа по выявлению "скрытых коммерсантов" проводится нами на постоянной основе, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Действия нарушителей наносят ущерб не только гарантирующему поставщику. Они могут привести к неприятным последствиям для соседей недобросовестных потребителей: перепадам напряжения и нехватке мощности электроэнергии для работы бытовых приборов".

Несмотря на явное нарушение правил, гражданам сначала направляется предложение заключить договор энергоснабжения с применением в расчетах тарифа для коммерческих организаций. Если потребитель отказывается от заключения договора, соответствующие документы направляются в контролирующие органы. За восемь месяцев 2023 года в результате работы с нарушителями было заключено 728 договоров энергоснабжения с применением в расчетах коммерческого тарифа.

Справка

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2022 года составил 65,8 млрд кВт*ч.