Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
27 ноября 2023 16:48  [92] У Нижегородского кремля из грузовика высыпались подарки
27 ноября 2023 11:16  [197] МегаФон начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой
24 ноября 2023 10:48  [470] Поддержка нижегородских самозанятых за три года превысила 21 млн рублей
23 ноября 2023 15:46  [434] МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы
23 ноября 2023 12:50  [564] Нижегородцы могут получить второй смартфон в подарок при покупке Xiaomi
21 ноября 2023 15:24  [486] Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашии Олег Николаев обсудили проекты развития региона
21 ноября 2023 11:06  [492] Конкурс "Энергия профессионалов-2023" стартовал в "ТНС энерго"
20 ноября 2023 19:02  [761] Более 70 решений российских компаний было представлено на стенде нижегородского правительства и ЦИПР в Китае
20 ноября 2023 17:14  [532] "Шухов - парк" в Выксе планируется открыть в 2027 году
20 ноября 2023 13:15  [537] Нижегородцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие ценные призы в честь 30-летия МТС
Бизнес

У Нижегородского кремля из грузовика высыпались подарки

27 ноября 2023 16:48  [92] Бизнес

erid: 2SDnjeUuUnL

На YouTube-канале МТС появился необычный видеоролик с пешеходным мостом у Никольской башни Нижегородского кремля, сделанный с использованием компьютерной графики.

В кадре по Зеленскому съезду движется грузовик, в прицепе которого лежит большая коробка МТС. "Столкнувшись" с пешеходным мостом, из коробки высыпаются колонка, чемодан, подписки на цифровые услуги и другие подарки.

Как пояснили в МТС, видео создано в рамках недавно объявленного розыгрыша миллиона ценных призов к 30-летию цифровой экосистемы. Нижний Новгород стал одним из шести городов страны, достопримечательности которых стали полотнами для диджитал-художников. При создании видео использовалась компьютерная CGI-графика. 

В рамках празднования 30-летия компании МТС подготовила подарки. Помимо гарантированных призов от сервисов цифровой экосистемы, участники акции смогут выиграть сертификат на Путешествие мечты от "МТС Travel", смартфоны с подпиской Premium или Junior, 4К телевизоры от KION, автомобили со встроенной мультимедийной системой от "МТС Авто", подарочные сертификаты в магазины МТС и многое другое. Розыгрыш действует с 15 ноября 2023 года по 07 января 2024 года. Подробнее о самой акции на сайте 30.mts.ru.

Фото: пресс-служба МТС 

Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph