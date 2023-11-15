У Нижегородского кремля из грузовика высыпались подарки Бизнес

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На YouTube-канале МТС появился необычный видеоролик с пешеходным мостом у Никольской башни Нижегородского кремля, сделанный с использованием компьютерной графики.

В кадре по Зеленскому съезду движется грузовик, в прицепе которого лежит большая коробка МТС. "Столкнувшись" с пешеходным мостом, из коробки высыпаются колонка, чемодан, подписки на цифровые услуги и другие подарки.

Как пояснили в МТС, видео создано в рамках недавно объявленного розыгрыша миллиона ценных призов к 30-летию цифровой экосистемы. Нижний Новгород стал одним из шести городов страны, достопримечательности которых стали полотнами для диджитал-художников. При создании видео использовалась компьютерная CGI-графика.

В рамках празднования 30-летия компании МТС подготовила подарки. Помимо гарантированных призов от сервисов цифровой экосистемы, участники акции смогут выиграть сертификат на Путешествие мечты от "МТС Travel", смартфоны с подпиской Premium или Junior, 4К телевизоры от KION, автомобили со встроенной мультимедийной системой от "МТС Авто", подарочные сертификаты в магазины МТС и многое другое. Розыгрыш действует с 15 ноября 2023 года по 07 января 2024 года. Подробнее о самой акции на сайте 30.mts.ru.

Фото: пресс-служба МТС

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