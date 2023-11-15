Нижегородские лидеры народного голосования Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" получили награды Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области наградили участников II Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" партии "Единая Россия". Дипломами и призами были отмечены жители, чьи заявки набрали наибольшее количество голосов в народном голосовании в регионе.

"Все участники конкурса – это неравнодушные и активные люди. Они любят свой город, свой дом, двор не на словах, а на деле и стараются сделать их еще красивее и комфортнее. А результатом их позитивных начинаний становятся благоустроенные дворы, чистые подъезды, проводятся дружные совместные мероприятиями с соседями. И глядя на представленные заявки, удивляешься их энтузиазму, таланту и творческому подходу. И таких людей становится все больше, они заряжают своим примером других. Это заслуживает большой благодарности и уважения", - отметила на церемонии награждения куратор конкурса в Нижегородской области, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева.

Всего со всей страны на конкурс было подано более 3800 заявок по четырем номинациям: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд", "Самый энергоэффективный дом". В народном голосовании приняли участие более 204 тысяч человек.

Наибольшая конкуренция развернулась в номинации "Лучший двор" (2270 заявок).



Семья Никитиных, проживающая в доме №15 по улице Проезжая в Нижнем Новгороде, стала лидером голосования среди нижегородских заявок. Своими руками во дворе они создали уникальный сад цветов.

"Благоустройство двора мы начали шесть лет назад с небольшого участка земли под окнами нашей квартиры. С каждым годом площадь цветника разрасталась. С Кавказа привезли ледниковый валун для благоустройства клумб, установили вазоны, пластиковые кашпо, корзины. Сейчас в нашем саду более 35 видов цветов и кустарников разных сортов: петунии, лилии, циннии, флоксы, георгины, лобелии, ирисы, бархотки, розы, хризантемы, канны, каллы и другие. Привозим с Кавказа и многие растения – туи, можжевельник, кампсис и сирийскую розу. Кампсис и сирийская роза в наших широтах не растет, но у нас получилось! Соседи и просто прохожие благодарят нас за такую красоту. Люди специально прогуливаются мимо нашего дома, чтобы сфотографироваться и насладиться красотой и ароматом цветов. А полученный приз пойдет на дальнейшее благоустройство нашего двора", - поделилась Наталья Никитина.

А все региональные призеры конкурса отметили, что лучшая награда для них – благодарность, хорошее настроение и улыбки соседей.

Напомним, конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации партийного проекта "Жители МКД" и при содействии партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда". Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".

Повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".