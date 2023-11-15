Более 6,5 тысячи нижегородских школьников уже приняли участие в проекте "Уроки с путешествием" Общество

Более 6,5 тысячи нижегородских десятиклассников приняли участие в межрегиональном туристско-образовательном проекте «Уроки с путешествием».

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, с 7 ноября по 15 декабря к нему присоединились ученики школ Нижнего Новгорода, Бора и Дзержинска, а также Кстовского и Балахнинского муниципальных округов.

Проект реализуется по инициативе родительского сообщества региона. Он был поддержан губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым.

В министерстве образования и науки Нижегородской области рассказали, что после возвращения домой ребята делятся впечатлениями с учащимися других классов своих школ, проводят для них тематические открытые уроки. Одно из таких занятий состоялось на днях в гимназии №13 Нижнего Новгорода.

«Благодаря этому проекту у нас есть возможность изучать историю не по учебникам, а вживую. Мы смогли своими глазами увидеть памятные места: оценить масштаб монумента «Родина-мать зовет!», узнать о военных действиях у Дома Павлова, прикоснуться к историческим событиям на смотровой площадке. Мы поехали в путешествие с ребятами из других школ. В пути рисовали карты, смотрели фильмы, решали задачки, заполняли различные таблички, играли. Я очень надеюсь, что этот проект будет развиваться», – поделилась впечатлениями ученица 10-го класса гимназии №13 Нижнего Новгорода Алена Каразанова.

О том, как участие в проекте повлияло на детей, рассказала преподаватель истории Светлана Скатова.

«Самое главное, что эта поездка стала для ребят мотивационной. Многие из них после возвращения решили углубиться в изучение истории. Может быть, кому-то казалось, что это просто такая прогулка, но, когда дети уже сели в поезд, они осознали весь масштаб и значимость поездки. Безусловно, проект оказал самое положительное влияние на формирование их личностей», – отметила педагог.

Один из нижегородских старшеклассников поделился с главой региона своими впечатлениями об образовательной поездке в Волгоград, где он вместе с одноклассниками изучал историю Сталинградской битвы. Антон из школы №186 Нижнего Новгорода обратился к Глебу Никитину в одной из социальных сетей.

«Я восхищен этой поездкой и, в первую очередь, тем, насколько близко я прикоснулся к истории битвы за Сталинград. Я испытал невероятные чувства, находясь у Мамаева кургана, изучая панораму с изображением боевых действий на высоте 102 метра. Оказывается, на земле, где я стоял, днями и ночами лилась кровь, когда наши прадеды защищали Родину ценой всего, что у них было – ценой жизни!» – написал школьник.

Ученик признался, что поездка пробудила в нем чувство патриотизма, и выразил надежду, что программа «Уроки с путешествием» будет продолжаться.

«Ты – гражданин великой страны! Я помню свои искренние чувства, когда побывал в Волгограде – мне тогда было 15 или 16 лет. Я думал: как же мне повезло, что я родился в этой стране, насколько здесь человек ближе к пониманию смыслов жизни!» – ответил мальчику губернатор.

Напомним, проект «Уроки с путешествием» будет продолжаться четыре месяца, с ноября по февраль. В нем примут участие более 20 тысяч школьников из Нижегородской и Волгоградской областей. В то время как юные нижегородцы изучают историю Сталинградской битвы, дети из Волгоградской области посещают знаковые места Нижнего Новгорода, чтобы познакомиться с историей народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского.

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