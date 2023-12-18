Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации национальных проектов" Политика

"В Нижегородской области в этом году велась работа по 13 нацпроектам, охватывающим все основные сферы - образование, здравоохранение, дороги, ЖКХ, цифровизацию, культуру, туризм. Мне нравится сама идея национальных проектов. Это не просто освоение какого-то объёма средств, в нацпроектах конкретно расписано, что должно быть сделано, построено, отремонтировано, и по результатам проделанной работы дается оценка. Помню, как сначала тяжело шло исполнение национальных проектов, – было непривычно, не были отлажены механизмы. Сегодня мы видим совершенно другую картину. Все уже поняли, что это серьёзно, это позволяет решать многие задачи в области медицины, образования, строить дороги, переселять людей из аварийного фонда. Поэтому, конечно, сейчас все нацелены на их исполнение", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам заседания регионального правительства, где были подведены итоги исполнения национальных проектов.

"Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации национальных проектов, их исполнение получило высокие оценки. Это говорит о том, что мы умеем пользоваться этим серьезным федеральным ресурсом. Поэтому и результаты впечатляют. К примеру, мы раньше срока исполнили программу по расселению аварийного жилого фонда, люди на 2-3 года раньше получили благоустроенное жилье. Но мы не останавливаем эту программу, будем продолжать ее реализацию в ближайшие годы. Достигнуты рекордные показатели по строительству и ремонту дорог. Мы видим этот результат в наших городах и районах", - отметил Евгений Люлин.

"Радует, что Нижегородская область заканчивает этот год с таким хорошим настроением. В экономике и бизнесе мы видим плюсы, провели большую работу по ремонту учреждений здравоохранения, школ. Высокие показатели достигнуты во многих сферах. А самое главное – у нас есть хороший залог на будущее. Мы видим перспективы дальнейшего подъёма в экономике, а значит дальнейшего развития всех направлений", - заключил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.