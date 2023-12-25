Движение транспорта ограничат на участке улицы Родионова с 6 по 25 января

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В Нижегородском районе областного центра будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду улицы Родионова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничения вводятся в связи с прокладкой теплотрассы на участке в районе дома №23. Здесь также запретят остановку и стоянку автомобилей.
Участок будет перекрыт с 6:00 6 января до 25 января включительно.
Как уточнили в департаменте, объезд будет организован по параллельному местному проезду.Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничат на ул. Ефремова от дома №4 до пересечения с трамвайными путями по улице Культуры. Перекрытие участка связано с монолитными работами на трамвайных путях.
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