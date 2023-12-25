Нижегородцы смогут посетить цирковое шоу "Бурлеск" с 3 февраля Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В Нижегородском государственном цирке с 3 февраля стартует цирковое шоу "Бурлеск", - совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" и Российской государственной компании.

Впервые "Бурлеск" был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43‑м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – "Золотого клоуна" Монте-Карло.

Нижегородская публика уже хорошо знакома с творчеством Гии Эрадзе. В этом году артист по традиции представит в Нижнем Новгороде новое шоу с мировой славой.

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, артисты "Королевского цирка" и компании "Росгосцирк". Зрители увидят экзотический аттракцион "Африка", оценят зажигательную Русскую кадриль с участием дрессированных медведей.

Нижегородцев также удивят бесстрашные "Акробаты на встречных качелях", ловкие "Жонглёры на стрелах", сказочные "Пегас" и "Царевна — Лебедь", эквилибристы на рояле в окружении балерин, страстное танго "Гимнастов на турниках" и харизматичный клоун Харри.

В финале шоу из-под купола цирка льёт настоящий дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера "Погружаясь в любовь" демонстрируют сложные трюки. Вместе с артистами на манеже будут задействованы животные: пятнистые пони, лошади и далматины — наездники, розовые пеликаны, попугаи Ара, ламы, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны и зебры.

Одним из украшений "Бурлеска" станет масштабный номер "Групповая трансформация "Фаберже" на тему известных ювелирных украшений.

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