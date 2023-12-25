Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 января 2024 11:24  [148] Нижегородцы смогут посетить цирковое шоу "Бурлеск" с 3 февраля
16 января 2024 11:57  [267] Катание на ватрушках запустили на Святом озере Дзержинска
15 января 2024 18:48  [394] Почти 120 грантовых проектов вошло в марафон событий "Культурный район"
15 января 2024 18:09  [460] Аттракционы в двух парках Нижнего Новгорода возобновили работу после морозов
14 января 2024 16:34  [472] Реставрацию музея Горького в Нижнего Новгороде выполнит другой подрядчик
13 января 2024 12:33  [508] Выставка "Соседи" в нижегородских "Заповедных кварталах" будет работать до 1 февраля
12 января 2024 12:14  [421] Нижегородские музеи в дни новогодних каникул посетили 46 тысяч человек
11 января 2024 13:45  [571] Богатырское наше правило — надо другу в беде помочь: спортивная драма "Крецул" выходит в Wink.ru
11 января 2024 10:57  [483] Нижегородские музеи в новогодние праздники посетили более 46 тысяч человек
10 января 2024 13:55  [497] Жители Ленинского района отпраздновали Новый год на благоустроенных площадках
Культура и отдых

Нижегородцы смогут посетить цирковое шоу "Бурлеск" с 3 февраля

17 января 2024 11:24  [148] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В Нижегородском государственном цирке с 3 февраля стартует цирковое шоу "Бурлеск", - совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" и Российской государственной компании.  

Впервые "Бурлеск" был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43‑м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – "Золотого клоуна" Монте-Карло. 

Нижегородская публика уже хорошо знакома с творчеством Гии Эрадзе. В этом году артист по традиции представит в Нижнем Новгороде новое шоу с мировой славой.  

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, артисты "Королевского цирка" и компании "Росгосцирк". Зрители увидят экзотический аттракцион "Африка", оценят зажигательную Русскую кадриль с участием дрессированных медведей.

Нижегородцев также удивят бесстрашные "Акробаты на встречных качелях", ловкие "Жонглёры на стрелах", сказочные "Пегас" и "Царевна — Лебедь", эквилибристы на рояле в окружении балерин, страстное танго "Гимнастов на турниках" и харизматичный клоун Харри.

В финале шоу из-под купола цирка льёт настоящий дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера "Погружаясь в любовь" демонстрируют сложные трюки. Вместе с артистами на манеже будут задействованы животные: пятнистые пони, лошади и далматины — наездники, розовые пеликаны, попугаи Ара, ламы, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны и зебры.

Одним из украшений "Бурлеска" станет масштабный номер "Групповая трансформация "Фаберже" на тему известных ювелирных украшений. 

0+

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Цирк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph