Глеб Никитин принял участие в открытии выставки "Слияния" в НГХМ Культура и отдых

Фото: Сергей Досталев

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин принял участие в открытии выставки «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (6+), посвященной юбилеям нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и Нижегородского государственного художественного музея. Экспозиция объединила более 100 предметов из музейных собраний России. В основе концепции проекта – Стрелка как одна из главных визуальных доминант Нижнего Новгорода.

«Это очень хорошее совпадение, слияние событий, которое позволяет задуматься, из чего вытекает успех. Успех вытекает из метаморфоз, из столкновений. Первый результат союза НИУ ВШЭ и НГХМ - выставка «Слияния». В ней участвует наш классический музей, которому более 100 лет. А Высшая школа экономики - напротив, молодой вуз. В результате объединения мы получаем, с одной стороны, классические полотна, а с другой – экспонаты абсолютно современного искусства, не только по времени, но и по сути. Мне кажется, что нижегородцам будет очень интересно. Я рад, что в создании выставки участвовали не только профессионалы, кураторы, музейщики, но и студенты. Надеюсь, что сотрудничество между нижегородской культурой и Высшей школой экономики продолжится и приведет к новым интересным проектам», - отметил Глеб Никитин.

Проект предлагает зрителям осмыслить прошлое, настоящее и будущее города, показав, как цепочка неожиданных событий и совпадений, связанных с Нижним Новгородом, не раз влияла на развитие отечественной культуры, науки и промышленности.

Экспозиция объединяет более 100 предметов из музейных собраний, среди которых Государственный Русский музей, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный центральный музей современной истории России, Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля, Государственный музей В.В. Маяковского, Нижегородский государственный художественный музей, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный музей А.М. Горького, а также центр туризма «Русские крылья» из Чкаловска.

Диапазон артефактов на выставке охватывает почти четыре столетия: самым старым экспонатом стала французская гравюра 1659 года с картой Волги, а новейшие арт-объекты были завершены современными художниками за несколько дней до вернисажа.

«Открытие в Нижнем Новгороде три десятилетия назад кампуса Высшей школы экономики стало судьбоносным событием как для молодого университета, так и для города с богатейшей научной и культурной историей. Сегодня, оглядываясь на этот путь, мы с уверенностью можем сказать: нижегородская Вышка состоялась и как успешный академический центр, и как уникальное пространство, где создаются новые идеи, осмысливаются вызовы времени и рождается будущее – не только Нижнего Новгорода, но и всей России. Проект «Слияния» ‒ это прямое отражение философии Вышки. Наш девиз: Non scholae, sed vitae discimus – «Не для школы, а для жизни мы учимся». Эта выставка – живое доказательство, что академическая мысль обретает подлинный смысл только тогда, когда вступает в диалог с жизнью города, его историей и людьми», - отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Выставка «Слияния» — результат активного взаимодействия академического сообщества и музейной среды. В подготовке проекта приняли участие преподаватели, студенты и выпускники НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. В рамках творческой лаборатории звукового художника Глеба Глонти студенты и преподаватели нижегородской Вышки, а также активные жители города создавали аудиоландшафты Стрелки, проводили исследования, готовили тексты для каталога и разрабатывали интерактивную викторину.

Кроме того, дизайн-концепцию и айдентику проекта разработали в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Подготовка к выставке включала открытые конкурсы на создание фирменного стиля и плакатов для проекта «Слияния», в которых приняло участие более 100 молодых дизайнеров и представителей ведущих дизайн-школ страны.

«Тридцатилетие нижегородского кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — это не просто юбилейная дата. Это «слияние идей, людей и судеб», история совпадений и смелых решений, благодаря которым в Нижнем Новгороде возник первый региональный кампус Вышки. Когда-то его появление стало важным поворотом в интеллектуальной жизни города. Сегодня, спустя три десятилетия, мы предлагаем осмыслить этот путь через выставочный проект «Слияния», через разговор о нашем прекрасном ландшафте и о людях, чьи идеи, открытия, тексты и творческие озарения меняли направление движения города и придавали ему голос. Проект стал образовательным и исследовательским экспериментом: университетская экосистема включилась в работу как полноценный соавтор музейного повествования. Совместная работа студентов и преподавателей – художников и математиков - превратила выставку в пространство междисциплинарного диалога», - рассказала Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

Отметим, что выставку будет сопровождать обширная параллельная программа, включающая международную научную конференцию, хакатон, творческую лабораторию, серию авторских аудиопроменадов по городу, медиаторские и экскурсионные туры, дискуссии и публичные лекции, объединенные кураторской концепцией.

Выставка будет открыта для посещения до 7 июня 2026 года. Посещение доступно и по «Пушкинской карте».

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5 000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».