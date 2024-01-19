"Женский день" прошел на площадке Штаба общественной поддержки Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки прошел "Женский день" в рамках партпроекта "Женское движение Единой России".

Напомним, проект "Женский день" был запущен в конце прошлого года. Главная задача – поддержать и помочь, создать условия для получения женщинами новых знаний, консультаций, общения и творчества. "В течение всего дня на площадке Штаба будет проходить множество различных активностей для женщин, рассчитанные на любой возраст – будь то молодая девушка или дама почтенного возраста", - отметила на открытии проекта региональный координатор партийного проекта, руководитель Штаба общественной поддержки, сенатор РФ Ольга Щетинина.

В этот раз в "Женский день" прошли различные мероприятия, как для взрослых, так и для детей.

"Для наших многодетных мам мы организовали встречу с педагогом-психологом, с которой участницы обсудили, как сохранить спокойствие и уважение в семье и доме. А логопед-дефектолог показала нашим мамам игры и упражнения для развития речи у детей. Также у нас прошел мастер-класс для детей с расстройством аутистического спектра. Они научились изготавливать подсвечники", - рассказала заместитель регионального координатора проекта "Женское движение Единой России", депутат городской думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина.

Кроме того, сотрудники Нижегородского центра занятости населения подготовили для участниц и их детей профориентационную игру для старшеклассников, а также рассказали о трудоустройстве детей до 18 лет в летний период, а также трудоустройстве женщин, в том числе после декрета.

Личные приемы граждан провели депутаты городской думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева, Елена Аржанова.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. Участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.