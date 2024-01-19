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Общество

Свет, ГВС и тепло частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 24 января

24 января 2024 09:13  [90] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 24 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе на целый день - с 9:00 до 19:00 - без света останутся жильцы многоквартирных домов на ул. Красносельская, 24, 26; Малая Ямская, 66; пер. Ямской, 4.

С 9:00 до 16:00 будут обесточены жилые дома и административные здания по адресам: ул. Алексеевская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б; ул. Большая Покровская, 20Б, 22, 21/5; ул. Грузинская ул; 28, 30, 30А; ул. Октябрьская, 9, 9Б, 11Б, 11, 13, 13Б.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 электричество будет отключено на ул. Зеленодольская в домах 130-146; ул. Николая Пахомова, 63-71; ул. Симферопольская, 18.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. 40 лет Победы (все дома); ул. Маршала Голованова, 49б; ул. Маршала Жукова, 1.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 запланировано отключение горячей воды на ул. Кащенко, 17, 19а, 23, 25, 27.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 без электроснабжения останутся дома на ул. Богородского, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4; ул. Вячеслава Шишкова,10, 8/1.

В Московском районе запланированы локальные работы на сетях теплоснабжения. В связи с этим, с 9:00 до 13:00 отопление отключат на ул. Павла Орлова в домах № 3 и 4, с 9:00 до 15:00 - на ул. Давыдова, 7.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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