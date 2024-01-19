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Общество

Юрий Шалабаев: "Студенческие годы — это время первых серьёзных шагов в карьере"

25 января 2024 09:33  [101] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем студента.

"Для меня, как и для многих горожан, этот день остаётся особенным на протяжении всей жизни, потому что связан с воспоминаниями о юности, времени, наполненном надеждой, стремлениями и неповторимыми моментами. Студенческие годы — это время первых серьёзных шагов в карьере и первых профессиональных открытий. Тогда в учебных аудиториях мы встретили своих будущих коллег и друзей, с которыми делились мечтами и амбициями", - отметил мэр.

"Первый университет в Нижнем Новгороде был основан в январе 1916 года – Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. С тех пор прошло больше века, и сегодня в наших вузах и профессиональных образовательных организациях учится более 100 тысяч студентов", - добавил глава Нижнего Новгорода.

"Я хочу пожелать каждому из них ярких впечатлений, креативных идей и настоящей дружбы. Пусть каждая лекция приносит радость открытия, а каждая задача — возможность расти и развиваться. Не забывайте, что ваш вклад в образование — это вклад в будущее, а ваша страсть к учёбе может изменить мир. С праздником!" - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Праздники Студенты Юрий Шалабаев
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