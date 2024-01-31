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Общество

Радиостанция "Гордость" начинает вещание в Нижнем Новгороде с 1 февраля

01 февраля 2024 16:02  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Радиостанция "Гордость" начинает вещание в Нижнем Новгороде с 1 февраля. Об этом сообщают создатели радиостанции.

Согласно информации, это первая в России федеральная музыкально-информационная радиостанция патриотического сегмента. Помимо Нижнего Новгорода, вещание стартует также в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Белгороде. 

Нижегородцы смогут подключиться к радиостанции на частоте 97,6 или слушать радио на сайте: радиогордость.рф.   

Онлайн-вещание станции и работа над форматом началась в 2023 году на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. 

Как отмечают создатели радио "Гордость", название станции одновременно определяет и ее концепцию – песни, которые укрепляют чувство гордости за страну; исполнители, которых любят и которыми гордятся не только за творчество, но и за гражданскую позицию; яркие события, которыми живет Россия; великие артисты великого прошлого страны. 

Представители радио "Гордость" отмечают, что появление станции в Белгороде, в частности, способно морально и психологически поддержать его жителей. В целом же до сих пор многие музыканты не имели возможности появиться в ротации эфирных радиостанций. В активной ротации музыкального эфира радио "Гордость" будут такие исполнители, как "Любэ", Шаман, Олег Газманов, Лариса Долина, "Зверобой", Денис Майданов, Александр Маршал, Александр Ванюшкин, Юта, Чичерина, Джанго, Сергей Войтенко, Виктория Черенцова и другие. 

На долю молодых патриотических исполнителей приходится 25% музыкального эфира. Уже сейчас на сайте радиогордость.рф опубликован электронный адрес музыкальной редакции, на который музыканты могут отправлять свои записи.

Потенциальная сеть развития насчитывает 46 регионов и 79 городов страны.  

"Появления радиостанции ждали музыканты, чье творчество основано на трендах нового времени – безусловной любви к своей стране и ее людям, поддержке СВО и бойцов, защищающих страну, продвижении национального культурного кода и традиционных ценностей", - отмечают создатели радио "Гордость".

Появление радиостанции поддержали такие известные артисты, как Николай Расторгуев, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Денис Майданов, Александр Маршал, Сергей Бобунец, Вадим Самойлов и другие. 

Каждый час эфира будет открываться джинглом "Радио Гордость. Позывные великой страны", исполненным голосом народного артиста России, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова. Вместе с ним "голосами радио "Гордость" станут Николай Расторгуев, Алексей Поддубный (Джанго) и Виктория Дайнеко. 

Наряду с музыкой в эфире будут представлены мини-программы, которые коротко расскажут о лучших местах нашей страны, о фактах, вызывающих гордость, ознакомят с новыми именами и рекомендуют, куда отправиться в путешествие. Планируется, что с марта в сетке радиостанции появятся информационные выпуски в прямом эфире, утренние и вечерние программы.

 

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