Свет, тепло и ГВС частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 6 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 6 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключен свет в Дубёнках. В частности, на улицах Зырянской, Павловской, Страховой, Землемерной, Кологривской; на ул. Ленской - в домах № 1-20; Мантуровской - в домах № 1-11 (нечет.), 12-20, 22-30а (чет.).

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 электричество отключили на ул. Космонавта Комарова, 21; пр. Ленина, 38, 38а, 40, 42, 44, 44а.

С 9:00 до 17:00 света не будет в посёлке Гвоздильный: ул. Игарская, 26, 28, 30, 32-38, 40-51, 53, 57; ул. Ижевская, 17-33; ул. Лермонтова, 1-25; ул. Серпуховская, 11-36; ул. Алма-Атинская, 1-33 (нечет.), 9а/41; ул. Волочильная, 86, 86а, 88.

С 12:00 до 14:00 свет отключат на ул. Героя Чугунова, 5, 7.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии запланировано по адресам: ул. Оранжерейная, 38, 41, 43, 43б, 43а, 45а, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50а, 50б, 50, 58, 58к1, 60; ул. Чачиной, 43, 45, 46А.

В Московском районе с 9:00 до 15:00 свет без электричества останутся многоквартирные дома на ул. Давыдова, 14, 16; ул. Рябцева, 34.

С 9:00 до 16:00 будут обесточены административные здания и жилые дома на Бурнаковском проезде, 17; ул. Куйбышева, 2, 4, 6, 8; Сормовском шоссе, 6, 7, 8; ул. Шаляпина, 4, 6.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по уд. Вязниковской, 1, 2а, 3, 5, 6, 11, 19а-31.

На Сортировке с 10:00 до 12:00 свет отключат в многоэтажке на ул. Гороховецкой, 32а.

На Ярмарке с 9:00 до 15:00 запланировано отключение горячей воды на ул. Керченской в домах № 22, 24, 26.

В Сормовском районе с 9:00 до 12:00 будет отключено отопление на ул.Мочалова в домах 2, 3, 4, 5, 7.