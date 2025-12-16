В Нижнем Новгороде дали старт финалу Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" Общество

Фото: центр "Вега"

В Нижнем Новгороде на площадке Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского дали торжественный старт финалу Всероссийской олимпиады школьников по агрогенетике «Иннагрика». В этом году на участие в состязании поступило свыше 24 тысяч заявок. Заключительный этап, который уже четвертый год подряд проходит в столице Приволжья, объединил 170 сильнейших ребят из 31 региона России. Он продлится до 20 декабря 2025 года.

Организаторами состязания выступают Министерство науки и высшего образования России, Министерство сельского хозяйства России, негосударственный институт развития «Иннопрактика», Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. В регионе партнерами состязания выступают министерство образования и науки, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Нижегородский НОЦ и образовательный центр «Вега».

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что «Иннагрика» включена в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России, где является единственным соревнованием аграрного профиля.

«Участие в «Иннагрике», как и в любой другой профильной олимпиаде, позволяет школьникам раскрыть свой потенциал, углубить знания и приобрести ценные навыки. Нестандартные задания стимулируют мышление и помогают ребятам освоить тонкости агрономического дела. Успех прошлого года, когда трое школьников из Нижегородской области были отмечены наградами в финале, вдохновляет на новые достижения. Верю, что наши ребята проявят себя достойно и в этом году. Желаю всем финалистам успехов!» – сказал министр.

Победители и призеры финала получат не только дипломы и ценные призы от партнеров, но и право поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов. Альтернативная возможность – до 100 баллов к ЕГЭ по биологии при поступлении в ведущие вузы России, которые выступают соорганизаторами олимпиады. Также предусмотрено грантовое обеспечение для тех, кто поступит на обучение в указанные вузы на платной основе.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров для аграрной отрасли. По его словам, сельское хозяйство XXI века – это синтез науки, технологий и традиций.

«Чтобы сохранять баланс, нам нужны кадры, которые владеют и фундаментальными знаниями, и цифровыми компетенциями. «Иннагрика» становится точкой входа для таких специалистов: здесь школьники пробуют силы в агрогенетике, агрохимии и других науках, необходимых в АПК. Одна из наших основных задач – поддерживать ребят через гранты, целевое обучение, доплаты к стипендиям, стажировки на передовых предприятиях. Будущее агропромышленного комплекса формируется уже сейчас, в школьных классах и аудиториях колледжей и университетов», – пояснил Николай Денисов.

В течение пяти дней финалисты проходят олимпиадные испытания на образовательных площадках ННГУ им. Н.И. Лобачевского. По итогам проектных защит будут определены победители по трем профилям: «Агрогенетика» (входит в перечень Минобрнауки России), «Агрохимия» и «Агротех».

«Возможность прикоснуться к науке в стенах Университета Лобачевского, работая над научно-исследовательскими и производственными задачами агропромышленного комплекса, – это очень значимо и почётно. До финала доходят лучшие из лучших, и мы с радостью предоставляем свои высокотехнологичные лаборатории талантливым ребятам, чтобы вдохновить их на дальнейший путь в науку», – рассказал ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов.

Нижегородскую область в финале представляют шесть талантливых десятиклассников.

Напомним, создание возможностей для получения детьми качественного образования и поддержка талантливых школьников – приоритеты нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Новый нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».