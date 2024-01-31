Электричество частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 8 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 8 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в деревне Ближнеконстантиново на ул. Героя Борисова, 1-64; ул. Дениса Давыдова, 1-12, 16; ул. Нагорная, 1-15, 16-28 (чет.); ул. Полевая, 1, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 17, 19, 19а, 19б, 21; ул. Ларина, 15и (база стройматериалов).

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Бринского, 37; ул. Слободская; слобода Подновье; ул. Лысогорская, 1-81, 84-138 (чет.), 535-578.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы двух многоквартирных домов по ул.Чаадаева, 36 и 38.

Кроме того, в это же время будут обесточены дома и административные здания в районе Орловских двориков: Московское шоссе, 345, 347, 349-393, 395-465 (нечет.).