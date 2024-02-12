Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Приём заявлений для участия в ДЭГ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
15 февраля 2024 17:38  [112] Нижегородская область вошла десятку регионов РФ по объемам отгруженной продукции
15 февраля 2024 16:15  [153] Минград утвердил планировку для нового микрорайона на Сенной в Нижнем Новгороде
15 февраля 2024 14:14  [169] Нижегородская область возглавила федеральный рейтинг ведения ИСУП
15 февраля 2024 13:22  [282] Защитные сооружения построят на Горьковском водохранилище в Нижегородской области
15 февраля 2024 12:11  [262] Аэрофлот запустит дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Москву
15 февраля 2024 09:37  [216] Импортозамещающее производство химического сырья появится на территории дзержинской ОЭЗ "Кулибин"
14 февраля 2024 17:59  [288] Дума Дзержинска направила обращение в нижегородский минстрой по вопросу расселения ветхого жилья
14 февраля 2024 17:39  [1584] Строительство складского комплекса "СберЛогистика" началось в Нижнем Новгороде
14 февраля 2024 17:04  [307] Илья Халтурин проверил ремонт крупнейшей котельной Нижнего Новгорода
14 февраля 2024 16:24  [312] Почти 18 млрд рублей было направлено на поддержку промышленности Нижегородской области в 2023 году
Экономика

Аэрофлот запустит дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Москву

15 февраля 2024 12:11  [262] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом заявил министр туризма региона Сергей Яковлев на своей странице в Вконтакте.

Министр обсудил с "Аэрофлотом" открытие дополнительных рейсов из Москвы, а также расширение географии полетов из Нижнего Новгорода в целом.

"Ежегодно турпоток в наш регион растет. Одна из наших ключевых задач - повышать транспортную доступность и улучшать качество услуг. Сегодня мы видим очень высокий спрос на авиаперелеты по маршруту Москва - Нижний Новгород", - рассказал Сергей Яковлев.

Он также добавил, что весной для пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на маршруте Москва - Нижний Новгород планируется запустить программу лояльности, приуроченную к мероприятиям "Культурной столицы 2024".

Напомним, прямые рейсы откроются из Нижнего Новгорода в Оренбург в марте.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
17 января 2024 10:10  [635] Аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph