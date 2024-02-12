Аэрофлот запустит дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Москву Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом заявил министр туризма региона Сергей Яковлев на своей странице в Вконтакте.

Министр обсудил с "Аэрофлотом" открытие дополнительных рейсов из Москвы, а также расширение географии полетов из Нижнего Новгорода в целом.

"Ежегодно турпоток в наш регион растет. Одна из наших ключевых задач - повышать транспортную доступность и улучшать качество услуг. Сегодня мы видим очень высокий спрос на авиаперелеты по маршруту Москва - Нижний Новгород", - рассказал Сергей Яковлев.

Он также добавил, что весной для пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на маршруте Москва - Нижний Новгород планируется запустить программу лояльности, приуроченную к мероприятиям "Культурной столицы 2024".

Напомним, прямые рейсы откроются из Нижнего Новгорода в Оренбург в марте.